【東張西望】九龍城拾荒婆婆被劫1.6萬現金　揭坎坷身世遭丈夫家暴露宿逾10年

▲ 九龍城拾荒婆婆被劫1.6萬現金，揭坎坷身世遭丈夫家暴露宿逾10年。

日前九龍城發生劫案，周一（22日）凌晨2時55分，一名74歲的徐姓老婦在獅子石道九龍城廣場附近執拾紙皮期間，被兩名男子劫去腰包，內有一部手提電話和約1.6萬元現金。昨日播出的TVB節目《東張西望》採訪了徐婆婆，並揭露她在街頭露宿的原因。

徐婆婆於1993年來港，曾經與丈夫居住東頭邨，育有兩子一女，但因遭到丈夫暴力對待，於是離家出走，在九龍城拾荒十多年。有街坊表示，經常看到徐婆婆在附近拾紙皮，又指徐婆婆前年在附近被車撞到，並留院多個月接受治療。

徐婆婆接受主持訪問時直言，「老公唔好，佢打我，捶我個頭，好辛苦」，又指與長子關係差，「大仔無關係啦，佢老婆唔好，鬧交」，已長達3年沒有聯絡，而女兒則每兩星期前來探望一次，並帶婆婆回家洗澡。

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數日前小兒子前來探望，並給予16000元孝敬徐婆婆，沒想到連同手機、手推車的鑰匙都被賊人洗劫一空。徐婆婆憶述被搶劫的經歷，她示範當時遭賊人箍頸捂口，無法說話，然後就被搶走腰包。

事發後，警方聯絡她的小兒子，小兒子給予200元應急，亦有街坊幫忙剪開手推車的鎖頭，並送上牙膏牙刷、蛋糕、熟食等等。

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責任編輯：羅嘉欣