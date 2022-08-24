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【調整郵費】香港郵政9月26日加郵費　本地信件郵費增至2.2元

社會 11:44 2022/08/24

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(資料圖片)

香港郵政今日（24日）宣布9月26日增加郵費，平均加幅約一成，其中本地信件郵費增至2.2元。

在投遞信件方面，有關基本級別郵費調整

  • 本地信件：30克或以下的郵費由現時2.0元調整至2.2元
  • 空郵信件：20克或以下寄往內地和台灣的郵費由現時3.4元調整至3.7元，而寄往其他地區的郵費由3.7至5.0元調整至4.0至5.5元不等
  • 平郵信件：20克或以下寄往內地、澳門和台灣的郵費由現時2.6元調整至2.8元，而寄往其他地區的郵費由3.2至4.8元調整至3.5至5.3元不等

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責任編輯：余思嵐

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