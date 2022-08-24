  • 34°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【馬鞍襲港】「馬鞍」襲港高度戒備　專家教貼膠紙防爆窗滲水

健康 13:31 2022/08/24

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

「馬鞍」襲港高度戒備，專家教貼膠紙防爆窗滲水。

颱風「馬鞍」來襲，三號強風信號在今午12時40分發出，天文台會考慮在晚上6時至9時之間，改發八號烈風或暴風信號。颱風吹襲前，不少市民都為防風作準備，其中預防「爆窗」導致的家居滲水是一大重點。專家教膠紙貼窗方法，供市民參考。

最新影片：

「米」字形方法

香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強教授，建議用膠紙以「米」字形方法貼玻璃窗。他指出，「米」字形張貼，可改變干擾玻璃的自然頻率，即使大風致玻璃震盪，出現共鳴效應的機會亦減低，因此可以減低玻璃被強風吹裂的機會，即使破裂也不會碎滿一地。同時也更節省膠紙用量、窗口較為透光，適合一般家庭。

「井」字形方法

人稱「詹Sir」的香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師詹濟南，則建議可以「井」字形張貼。他認為，此方法膠紙的分佈範圍較均勻，承受力及萬一爆窗後黏貼玻璃碎的能力都會較佳。不過詹Sir強調，貼膠紙防爆窗的作用有限，拉窗簾反而更安全。

「田 + 米」字形方法

有台灣媒體曾引述物理專家解釋，玻璃正確的貼法，是在中央先貼一個「田字型」，再貼對角線成「米字型」。這樣不僅能更有效保護玻璃窗，也能將颱風可能造成的危險降到最低。

港大專家：最重要是貼得平均

網上更有流傳短片，有人用水弄濕玻璃窗的表面，再將保鮮紙貼上。港大機械工程學系副教授廖俊豪則表示，弄濕玻璃窗貼保鮮紙，或直接在窗上貼膠紙，都能減低玻璃碎片散落。最重要是貼得平均，才能發揮減少散開的碎裂玻璃。膠紙貼得愈多，散出的碎片愈少；但準備功夫亦變多。因此，廖教授強調：

玻璃要爛都無辦法，最緊要遠離危險的地方！

除了要預防爆窗，若不想受窗邊滲水之苦，有裝修師傅教路，可以在窗邊四周貼上膠袋，打風都不怕入水。其原理是利用「攝在」窗框和窗之間的膠袋，阻止雨水因壓力而滲漏入屋。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://bit.ly/3we1pJ8

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【馬鞍襲港】調景嶺超市菜架搶購一空　網民：似打仗多啲
今日 11:31
【馬鞍襲港】調景嶺超市菜架搶購一空　網民：似打仗多啲
【打風消息】天文台預計「馬鞍」今晚11時增強為颱風逼近香港　一號戒備信號至少維持至早上6時【不斷更新】
今日 00:45
【打風消息】天文台預計「馬鞍」今晚11時增強為颱風逼近香港　一號戒備信號至少維持至早上6時【不斷更新】

你可能感興趣

【馬鞍襲港】調景嶺超市菜架搶購一空　網民：似打仗多啲
今日 11:31
【馬鞍襲港】調景嶺超市菜架搶購一空　網民：似打仗多啲
【打風消息】天文台預計「馬鞍」今晚11時增強為颱風逼近香港　一號戒備信號至少維持至早上6時【不斷更新】
今日 00:45
【打風消息】天文台預計「馬鞍」今晚11時增強為颱風逼近香港　一號戒備信號至少維持至早上6時【不斷更新】
健康問題 網絡熱話 颱風 天文台 家居 香港

最高瀏覽

【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險
16:54 2022/08/23
【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險
【癌症殺手】男士每星期食2杯乳酪　美國研究揭患腸癌風險降20%
12:26 2022/08/23
【癌症殺手】男士每星期食2杯乳酪　美國研究揭患腸癌風險降20%
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
19:39 2022/08/23
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光