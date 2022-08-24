【馬鞍襲港】「馬鞍」襲港高度戒備　專家教貼膠紙防爆窗滲水

▲ 「馬鞍」襲港高度戒備，專家教貼膠紙防爆窗滲水。

颱風「馬鞍」來襲，三號強風信號在今午12時40分發出，天文台會考慮在晚上6時至9時之間，改發八號烈風或暴風信號。颱風吹襲前，不少市民都為防風作準備，其中預防「爆窗」導致的家居滲水是一大重點。專家教膠紙貼窗方法，供市民參考。

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「米」字形方法

香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強教授，建議用膠紙以「米」字形方法貼玻璃窗。他指出，「米」字形張貼，可改變干擾玻璃的自然頻率，即使大風致玻璃震盪，出現共鳴效應的機會亦減低，因此可以減低玻璃被強風吹裂的機會，即使破裂也不會碎滿一地。同時也更節省膠紙用量、窗口較為透光，適合一般家庭。

「井」字形方法

人稱「詹Sir」的香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師詹濟南，則建議可以「井」字形張貼。他認為，此方法膠紙的分佈範圍較均勻，承受力及萬一爆窗後黏貼玻璃碎的能力都會較佳。不過詹Sir強調，貼膠紙防爆窗的作用有限，拉窗簾反而更安全。

「田 + 米」字形方法

有台灣媒體曾引述物理專家解釋，玻璃正確的貼法，是在中央先貼一個「田字型」，再貼對角線成「米字型」。這樣不僅能更有效保護玻璃窗，也能將颱風可能造成的危險降到最低。

港大專家：最重要是貼得平均

網上更有流傳短片，有人用水弄濕玻璃窗的表面，再將保鮮紙貼上。港大機械工程學系副教授廖俊豪則表示，弄濕玻璃窗貼保鮮紙，或直接在窗上貼膠紙，都能減低玻璃碎片散落。最重要是貼得平均，才能發揮減少散開的碎裂玻璃。膠紙貼得愈多，散出的碎片愈少；但準備功夫亦變多。因此，廖教授強調：

玻璃要爛都無辦法，最緊要遠離危險的地方！

除了要預防爆窗，若不想受窗邊滲水之苦，有裝修師傅教路，可以在窗邊四周貼上膠袋，打風都不怕入水。其原理是利用「攝在」窗框和窗之間的膠袋，阻止雨水因壓力而滲漏入屋。

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責任編輯：羅嘉欣