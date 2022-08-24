【開心速遞】「爆粗港姐」加入接龍演黑面經理　梁允瑜曾稱會繼續講粗口【多圖】

▲ 「爆粗港姐」梁允瑜加入《愛．回家之開心速遞》演接龍人事部經理。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》昨晚（8月24日）根叔（劉丹飾）為人太腍善，就算他貴為速熊運輸公司老闆，也被員工欺負，不但遲到早退，更用工作時間去賺外快。

根叔見接龍集團來了一位新人事部經理Mocha，做事嚴謹、絕無半點手軟，員工因遲到1、2分鐘則被扣半日假。根叔決定效法大龍生（羅樂林飾）整頓公司無規無矩的風氣，請了Mocha回速熊運輸工作。

▲ （影片截圖）

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正所謂天子犯法與庶民同罪，Mocha連根叔都無情講，在公司雪櫃擺放私人物件，同樣要他寫悔過書，最後發現人情味比規矩緊要，回復昔日速熊的運作。

正正就是太沒人情味，連大龍生在洗手間滑倒，員工因擔心遲到，無人上前幫忙他。

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拍爆粗片被Foul

這名嚴肅兼凶狠的人事部經理Mocha，是現年24歲、2021年落選港姐的梁允瑜（Chloe）。她在香港城市大學市場營銷系畢業，擁有176cm身高，入行前曾任模特兒。

去年Chloe參選香港小姐競選，期間被爆曾拍攝粗口影片，片中她向舊愛以流利純熟廣東話粗口問候，負聞爆出後被foul出局，最後20強止步。

▲ （Instagram圖片）

曾服藥自殺

事後她回應拍攝粗口片的原因，指被當時的男友揭露家中醜聞，情緒低落一度試過自殺，服用超過40粒感冒藥，最後要到醫院洗胃。

Chloe落選後曾表示受負聞影響及太過敢言，指港姐賽制不適合自己，還在社交平台表示堅持會繼續講粗口，做回自己；她亦曾拍片自爆「整容」，試過箍牙、啪骨及打黑眼圈針。

不過，原來Chloe在今年初與TVB簽約成為旗下藝人，隨即被安排加入《開心速遞》劇組。近日她正式登場，首次演出已有屬於自己的角色，而且戲份甚多，讓她可以好好發揮Mocha的黑面本色。

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