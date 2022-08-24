【防疫措施】展覽會議協會歡迎再放寬防疫措施　惟他國競爭激烈促推零檢疫

▲ 展覽會議協會歡迎再放寬防疫措施，惟他國競爭激烈促推零檢疫。（陳靜儀攝）

政府延續社交距離措施至9月7日，並容許海外抵港的「黃碼」人士，本周四起（25日）可以參與「企業對企業」會議與展覽。香港展覽會議協會常務副會長黎可怡表示歡迎，形容是向前走了一步，令國際旅客有更大誘因來港參與展覽，預計美容、珠寶、採購等商貿展受惠最大。

當局早前「鬆綁」抵港檢疫，黎可怡在港台節目上指，本港目前抵港仍須檢疫，並強制在酒店入住3日的規定令旅客卻步，隨著新加坡等國家陸續免檢疫入境，近日日本亦計劃逐步取消入境人士核酸檢測要求，令國際競爭變得劇烈，期望本港能放寬至零檢疫，以恢復香港亞洲會展之都的地位，為香港帶來更大經濟收益：

新加坡、泰國採取零檢疫措施後，當地會展業恢復得好快、增長得好快，昨日亦有消息話日本打算將核酸檢測要求取消，即是做到零檢疫的情況，所以香港同好多其他國家競賽中。

過去1個月本地舉行書展及美食展等大型展覽， 黎可怡 強調，業界期望市民及旅客可以自由參觀展覽，重回疫情前般沒有防疫措施。

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記者：陳麗娜