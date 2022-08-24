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【潮物速報】CASETiFY+initial向《街霸》致敬　推Street Fighter時裝+電話機殼

休閒消費 15:13 2022/08/24

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CASETiFY和時裝品牌initial不約而同推出《Street Fighter》聯乘系列。

就算大家沒有打遊機的習慣，相信大家會懂得《街頭霸王》（Street Fighter）這來自日本的格鬥遊戲，屈指一算，今年該遊戲踏入35周年，雖然日本沒有鋪天蓋地的慶祝活動，但反而來自本地的手機殼品牌CASETiFY和時裝品牌initial就剛推出了紀念產品，試問身為街霸fans的你怎能不大力加持？

為慶祝《Street Fighter｜30周年與CASETiFY推出聯乘系列。（圖片品牌提供）

CASETiFY街霸手機配件

首先談為CASETiFY為紀念《Street Fighter》系列誕生35週年系列，手機殼當然少不得春麗、阿龍、軍佬和一眾的主要角色，設計上除這些角色圖案移植於手機殼上外，其中一款的手機殼設計別出心裁，它以鏡面取代其中一個方格，讓粉絲們能夠幻想自己化身成遊戲內的角色一員。

《Street Fighter》x CASETiFY聯乘手機殼。（$359起/圖片品牌提供）

此外，品牌產品特點之一的個人化設計是次將應用在3款Battle Case上，粉絲們可自由加入自己的名字，分別迎接春麗、阿龍和軍佬3位主角的挑戰。

《Street Fighter》x CASETiFY聯乘配件。（$279起/圖片品牌提供）

除手機保護殼外，這個系列還備有包括AirPods、AirPods Pro保護殼、MagSafe無線充電板、手機支架和不鏽鋼保溫瓶等配件，正式面世日期為8月31日。

initial街霸時裝上身

至於本地時裝品牌initial亦不遑多讓，在其男裝系列裏推出紀念tee系列，同樣落齊大部分遊戲中的角色，而為了俘保持原汁原味，印花圖案效果亦以當年低解像度略顯微粒為細節。

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當中更推出一件藍色kimono外套，在衫背上刺繡上Street Fighter字樣，既富日本風味，不知道大家穿上後會否感到阿龍上身？

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