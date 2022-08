【大學生活】Edan胞妹小如豬成功入港大牙科　玩Ocamp極速與同學打成一片

▲ 小如豬分享港大牙科的Ocamp片段。(IG圖片)

MIRROR成員呂爵安(Edan)胞妹呂蕙如(暱稱「小如豬」),在剛過去的DSE中,考獲6科39分的優異成績,成功透過大學聯招(JUPAS)入讀港大牙科。小如豬昨日分享自己玩大學迎新營(Ocamp)的開心片段,可見小如豬已極速與新同學打成一片。

最新影片推介︰

可風讚揚多才多藝鋼琴8級

而根據可風中學的資料顯示,「小如豬」在上月的DSE中考獲3科5**、3科5*、2科5級佳績,即5科33分、6科39分,在校內排名第3、全班第1,報讀香港大學牙醫學院。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

校方讚揚她多才多藝,動靜皆宜。她在鋼琴試中考獲八級,並熱愛乒乓球,代表學校出賽獲獎,曾先後在全港英語辯論比賽中取得冠軍,以及在生物奧林匹克比賽中獲得銀獎,並任學生會副會長,服務同學。

▲ 小如豬在DSE考獲6科39分。(IG圖片)

小如豬昨日(23日)發文分享,自己參與了「dental o 2022」,確認了成功入讀港大牙醫學士課程,她表示十分喜愛Ocamp中的組員,「Love our group so much, thanks all!」她又貼出多張大合照,可見她與其他新同學打成一片,有同學更留言稱「love you 開學見」,大家有個好開始。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

港大牙科全球排名第2

港大牙醫學科全球知名,在國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds(QS)最新「世界大學學科排名」中,港大牙醫學科獲評為全球第2名。本港3間院校學科躋身全球10大,港大佔5科,曾冠稱全球的港大牙科排名早年下跌,再由去年第3位,回升至第2位。

港大是本港唯一提供牙醫學士課程的大學,牙科每屆的取錄學額長期維持約50個,但因應醫療人力需求,牙科學額於2016年開始逐步提升,最新2022/23學年的學額,由80個增至90個。為了應付新增的學生人數,學院已裝修擴充教學空間。

▲ 港大牙科曾於2016年成為全球之冠,校友許廷鏗曾到賀。(facebook圖片)

港大牙科其中一名著名校友是許廷鏗(Alfred),他曾就讀聖若瑟書院及德瑞國際學校(預科),於港大畢業後取得執業牙醫資格。小如豬現成為了Alfred的師妹。

而小如豬的哥哥Edan也是港大校友,憑著DSE最佳5科25分的成績,入讀港大工商管理學(資訊系統),畢業後他更為港大拍攝宣傳照,連可風中學也用過Edan的舊照作宣傳。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲