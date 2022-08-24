【富二代】喬布斯24歲孻女簽約做超模　史丹福學霸獲父欽點做蘋果接班人

▲ 喬布斯24歲幼女簽約做超模。

作為已故蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）最年幼的千金，現年24歲的Eve Jobs憑藉亮麗外表獲得高度關注，除了有著顯赫的家世背景，她也是史丹福大學學霸、馬術冠軍。喬布斯生前曾公開讚揚Eve意志最堅定，期望她將來接手蘋果王國，不過她近年卻加入演藝圈，並於今年3月簽約模特兒公司，正式出道走自己的路。

▲ Eve Jobs是備受觸目的富二代。（IG圖片）

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獲父欽點做接班人

Eve Jobs是喬布斯與遺孀鮑威爾（Laurene Powell Jobs）的小女兒，她還有31歲的哥哥Reed、27歲的家姐Erin，以及同父異母、44歲的大家姐Lisa Brennan Jobs。爸爸喬布斯生前鮮有提及家事，但唯一罕有公開讚揚Eve，認為她是「意志力最堅定的孩子」，豪言她將來必成大器，更點名她做未來蘋果掌門人，

如果她未來不是當上美國總統，就一定會成為蘋果掌門人。

Eve一直被譽「為人生勝利組」，從小在富裕家境成長，擁有甜美外表，更是一名學霸，從小成績優異。由於父母都是美國頂尖學府史丹福大學校友，Eve亦成為史丹福大學學生，主修「科技與社會」（Science, Technology & Society），並於去年畢業。

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除此以外，Eve亦是馬術界高手，她自6歲開始學習馬術，家中為她買下佛羅里達州一個價值1500萬美元（約1.17億港元）的牧場讓她訓練，與世界首富比爾蓋茨（Bill Gates）女兒Jennifer Gates亦在佛羅里達州馬場練習，兩人因而成為好友。

在2017年，Eve奪得世界級馬術大賽「漢普頓經典馬展」青少年組冠軍，2019年，她在全球1000名25歲以下的騎手中排名第5，成績顯赫。

簽約做超模

作為科技巨頭富豪千金，Eve卻未向相關方向發展，2年前開始初嘗做模特兒滋味，Eve在IG分享了該輯照片，可見她對鏡頭非常自然，其中一張她懶洋洋、敷著眼膜在浴缸裡浸泡泡浴，引人遐想。

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其後，Eve不時在個人IG分享生活照，並登場巴黎時裝周，亮眼的外型引起時尚圈關注，她在今年3月正式與DNA模特兒經紀公司簽約，以超模身分強勢出道，成為Kaia Gerber、Emily Ratajkowski等超模師妹。至於將來Eve Jobs是否真的會接手「蘋果王國」，仍是未知之數。

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責任編輯︰王明芳