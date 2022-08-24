【白色強人II】三大視帝為演8秒嗌交戲排練1小時　疊聲對罵向《寒戰》致敬

昨晚（8月23日）播出的TVB劇《白色強人II》，講到YT（郭晉安飾）看似因為假錄音對唐明（馬國明飾）起戒心，更對其趕盡殺絕；原來一切只是計中計，最終二人成功騙過Martin（張達倫飾），唐明更獲邀於立法會發言、調轉槍頭唱衰YT。

最終唐明反高潮呼籲各界支持YT全面開放藥物名冊，令張庭（劉溫馨飾）等大感嘩然。至於同樣不知就裏的Vincent（陳豪飾）與蘇怡（唐詩詠飾），在醫院休息室看直播時亦同樣鬆了一口氣，Vincent更以幽默開心Tone拋出一句 「I knew it, I Just knew it」，展示陳豪式金句威力。

除此之外，昨晚的另一亮點是三大視帝郭晉安、馬國明及陳豪的疊聲嗌交戲！

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疊聲嗌交

在該場疊聲嗌交戲中，先是YT與唐明對質，然後Vincent及阿Yan（張曦雯飾）嘗試介入做和事佬，但YT依然堅持指唐明有問題，唐明亦表示心灰意冷。

之後，YT一句「你叫我點信你呀」後，唐明、Vincent及YT正式開火。

雖然該段嗌交戲只有短短8秒，但由於三人疊晒聲鬧交、你有你講、佢有佢講，更各有肉緊表情及激動動作，再配以劇組刻意安排的長鏡頭，整段嗌交戲相當有張力，最後YT爆Seed一句：「我係委員會召集人呀，我要踢邊個走咪邊個走咯！」，為罵戰劃上句號。

之後，長達5秒的Dead air令氣氛更見凝重。

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事前用心準備

導演Patrick受訪時亦對三大視帝讚不絕口：「事前安仔、馬明都好好，佢哋畀咗好多意見我、睇吓點樣昇華呢場戲。其實嘥最多時間係喺排戲上，佢哋三個都排咗有成1個鐘。」

導演續指：「因為大家一人一句，又完全唔需要理會其他人講咩、只理會自己，所以要夾到一個大家都舒服嘅位，同埋點樣再有氣氛啲。好多謝馬明、阿Mo（陳豪）、安仔同Kelly咁用心。」

網民笑言TVB今次玩創新以「三人疊聲」形式向電影《寒戰》經典場面致敬外，更讚：「白色強人好強」、「演技超好，重看也好好看」。

▲ （影片截圖）

張庭狙擊YT

至於在今晚（8月24日）播出的一集中，唐明在草案表決日的發言令眾人嘩然，YT看準機會要求立刻表決。基於公平，葉晴（胡定欣飾）重新獲得最後發言的機會。

草案表決終有決議，YT、唐明更誠意向葉晴提出請求。回到醫院的逸滔，向阿Yan應允一事。

商場發生扶手電梯意外，受傷女孩被送往明成北，蘇怡一時心軟，未有即時為女孩做電腦掃描，結果發現女孩遲發性內出血要馬上開刀，蘇怡非常自責。

記者會上，張庭狙擊YT。同時，女孩手術後，張庭要藉此事向明成北醫生問責。