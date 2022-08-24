【偉大母愛】妹妹患ADHD媽媽鑽研書籍用愛感化　姐姐受啓發考上醫學院讀相關課程

▲ 孩子有問題，真的要嘗試去了解。

專注力不足和過度活躍（ADHD）患者不容易被察覺，小朋友若患上，家長以為是小朋友頑皮，有的更甚至透過打罵方式來令ADHD小孩乖巧。

台灣有網民在網路論壇《Dcard》發文指，妹妹20年前患上ADHD，媽媽發現妹妹跟她不同，開始鑽研了大量關於ADHD的書籍及求醫，接受治療後，媽媽用愛及時間感化了妹妹，從來不打不罵，加上全家人的支持，妹妹得以快樂的長大。

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該名網民續稱：「媽媽發現學齡前的妹妹跟她有非常大的不同，不僅注意力無法集中、學習慢、跟別人說話時都在看旁邊、動來動去像有用不完的電力，懷疑妹妹並不是單純調皮、或是玩心很重故意不專心。」

於是媽媽鑽研了大量關於ADHD的書籍，研究自己的小女兒究竟是怎麼了，後來決定帶妹妹就醫。不過媽媽的舉動並沒有得到親友的支持，他們都認為「小孩沒病也被妳搞到有病」。

好媽媽不理會，在醫生確診女兒是ADHD患者後，媽媽就帶著她們去公園「練習盪鞦韆」放電，生活上的小細節也都盡她最大的努力去做，例如「剪頭髮時如果有小細髮掉下來碰到脖子，妹妹會大爆崩潰，我媽都會先帶一堆小禮物去理髮廳，麻煩剪髮阿姨要給我妹挑禮物獎勵」。

直到妹妹上學階段，媽媽預先跟老師溝通，妹妹可能會成為大家不喜歡的對象，甚至會擾亂上課秩序，但媽媽堅定表明不接受體罰。

我不能接受我的孩子受到體罰，如果有任何問題老師真的覺得hold不住了，一通電話，我立刻來學校接妹妹回家冷靜。

而在生活的細節上，媽媽都盡量做到最好，該名網民強調：「爸媽從不曾拿妹妹和她比較，全家人也沒有放棄過她，雖然一路走來有很多辛苦的部份，「她快樂地長大（並且從未被揍過），在那個一言不合就開揍小孩的年代，我們一家人在媽媽的帶領下用愛接住了我妹妹」。

後來，她長大後考進醫學院，選修了和ADHD相關課程，才知道原來妹妹的世界裡感官像被放大了好幾倍，

唸書時會注意到窗外駛過的腳踏車（車籃裡有兩包菜）、樹上的鳥兒築巢（巢裡有三隻幼鳥）、頭頂的吊扇喀啦喀啦轉（可能非常老舊）……

而妹妹在媽媽用愛悉心照料下，從剛開始功課包尾，到後來非常努力專心讀書，會長時間待在位子上，高中、大學、研究所讀的都是第一志願，讀書時「必備耳塞、書桌隔板隔絕外物，書房門緊閉，還麻煩我媽不要煮飯，因為抽油煙機太吵，大考前家裡電話線還會拔掉」。

貼文一出，ADHD、ADD等患者的網友都紛紛留言，說出自己悲慘的經歷，有些更遭爸媽體罰：「我爸媽小時候只會打。」，不過也有網友表示自己在家人的陪伴和支持下長大，更藉著留言多謝家人。

以下點擊看網友留言。

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責任編輯︰王明芳