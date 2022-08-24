【酷熱天氣】10歲男童被困車尾廂逾1小時患熱射病　1個症狀分辨熱射病及輕度中暑

▲ 被困車尾廂逾1小時 ，10歲男童休克送院確診「熱射病」。

深圳早前發生一宗駭人意外，一名10歲男童不慎將自己反鎖於車尾廂內，1個小時後才被父母發現，送院時已呈休克狀態，器官亦出現衰竭情況，醫生指這情況屬於「重症中暑」，即熱射病，若沒有及時得到妥善治療，致死率高達40至50％。

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綜合陸媒報導，10歲的男童軒軒（化名）日前坐在私家車的後座位車廂時，想尋找水喝時，不慎趺入車尾箱，並意外地將自己反鎖。受困於翳焗的密封環境，軒軒不久便陷入昏迷，過了1小時多些，軒軒的父親才發現，看見面容蒼白，不醒人事的兒子，於是立即將他送院。據了解，入院時軒軒的體溫高達40.6度、每分鐘心跳超過200下，處於低血壓休克狀態。

經過兩個小時急救，軒軒被轉入當地醫院，證實患上「熱射病」，多器官功能亦出現衰竭，還有彌散性血管內凝血、腦病變的症狀。

當地醫院醫生武宇輝介紹，患者當時處於低血壓休克狀態，出現肝功能衰竭、急性腎損傷、彌散性血管內凝血等嚴重症狀。所幸患者在昏倒前補充了水分，送院過程中家長打開了車內空調和所有車窗，再加上發現時間較早，這些因素為搶救增加了成功的機率。

中暑症狀

仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受TOPick訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

1. 熱痙攣：主要是肌肉出現不由自主的抽筋，患者只要休息及補充水份便可以好轉。

2. 熱衰竭：若發生熱衰竭則「開始危險」，體溫漸升，並可出現頭暈、頭痛、作嘔、心悸或氣促等徵狀，只是神智仍然清醒。

3. 熱中暑：最危險是熱中暑，患者體溫可上升至超過攝氏40°C以上，而汗水又帶走大量電解質。患者很多時已經失去神志或知覺、胡言亂語，若不及時急救降溫可以引起致命的器官衰竭。他指出：「炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。」

處理中暑三步曲

老永基亦教如何處理中暑人士：

1. 全力降溫：第一時間將患者移至就近的陰涼地方或室內，並解鬆及除去多餘衣物，若有水則可潑濕患者身體，然後再撥扇或用小風扇吹；如果有冰塊或冰袋可放在頸、腋下及腹股溝大動脈附近，能幫助患者降溫。

2. 補水要視乎神志：假如患者清醒，可以讓他飲水或運動飲品補充水份及電解質，但若已神志不清或失去知覺，則不應強行餵其喝水。

3. 打999求救：熱傷害可以致命，應立即致電求救，盡快將患者送院救治。

降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷時，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。散熱快是因為大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。他亦提醒，冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

2. 冷敷可止痛消腫

冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。但要緊記，勿直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感人士尤其要注意。

3. 冷敷範圍不可超過全身10%

鍾展鴻指出，冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

4. 用30°C水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30°C水溫洗澡，有助身體降溫。屈奇安表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

5. 消暑5部曲

屈奇安指，如在炎熱天氣下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：

離開太陽直射地方，到陰涼處

脫下多餘衣物

確保空氣流通

冷敷，如退熱貼或冰敷

喝一點水

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責任編輯：羅嘉欣