【颱風馬鞍】「馬鞍」襲港　家居貼邊款膠紙防爆窗最好？

▲ 「馬鞍」襲港，專家教揀膠紙防爆窗。

「馬鞍」襲港，天文台指，過去數小時，馬鞍穩定地靠近珠江口一帶。入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。市民應儘早完成防風防水浸的措施。

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市民買膠紙貼窗防爆玻璃，究竟用哪種膠紙貼窗較佳？TOPick曾訪問了香港理工大學前機械工程學系工程師、人稱「港版伽利略」的盧覺強，以及香港專業驗樓學會會長、資深驗樓師「詹Sir」詹濟南；兩人皆建議使用牛皮膠紙最好。

綜合兩位專家的分析：

牛皮膠紙：最硬身，彈性較高，膠紙結構較堅固

皺紋膠紙：彈性不高，遇水易甩

膠質封箱膠紙：質地較薄身

盧覺強補充，若是商店的落地大玻璃，牛皮膠紙可貼於向室外的一面，有助硬物細物吹襲時「擋一擋」；一般家居則貼於向室內一面已可以，建議用闊度1至2寸的牛皮膠紙。

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白電油WD-40助去膠紙漬

颱風過後需要移除膠紙，如何可以輕鬆去除膠紙漬？詹濟南教路，可到五金店買白電油，約20元一支（500ml左右），再用沾了白電油的布抹窗就可以輕鬆去除膠紙漬。不過，白電油屬易燃液體，他提醒市民要小心處理，可戴上手套抹窗。

另外，盧覺強則建議，可利用潤滑去銹油「WD-40」，在窗上噴一噴，用布抹就能去掉膠紙漬。

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責任編輯：羅嘉欣