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【維港泳】政府僅容500人參與維港泳或停辦　主辦方：冀分組形式繼續舉辦活動

社會 12:21 2022/08/24

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「新世界維港泳」曾因疫情關係停辦。（資料圖片）

維港泳原定10月底舉行。中國香港游泳總會會長王敏超今日（24日）接受電台訪問時表示，接獲當局通知因應疫情，大型活動最多容許500人參與，包括參加者及工作人員，所以今屆「維港泳」或只能接受300至400人報名，已向當局提出反建議，將維港泳分開4個不同時段出發，但已被拒絕，希望約見相關部門再商討。

原本預計2,000名泳手，至少需要800至900位的工作人員，可能人數需要減少、不要2,000人 ，如去年般1,000多人，另外分4組，跟據要求，每一組的總人數連同運動員及工作人員不超過500人，完了一組再接下組。整體若只有500人會很難辦到，即不值得舉辦，因為要牽涉很多如船隻、人手等，若限500人便不會舉辦，若是改期可以考慮，但是改期後可容許容納多少人這也是一個關鍵

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責任編輯：余思嵐
 

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