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【腦退化症】浸大研發多功能化學物治療阿茲海默症　可作早期診治及具早期治療潛力

社會 12:28 2022/08/24

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浸大研發多功能化合物治療阿茲海默症介紹研究成果。（林宇翔攝）

俗稱為「腦退化症」的阿茲海默症是認知障礙症最常見成因，佔香港認知障礙症患者中華裔長者的65%。浸大研究發現，一種名為F-SLOH的多功能有機化合物，具備治療早期陌茲海默症的潛力。研究成果已於國際學術期刊《Redox Biology》發表。 

阿茲海默症是一種漸進性腦部神經退行性疾病，主要特徵是記憶力衰退和認知功能障礙。該症的病理特徵是大腦神經細胞中Aβ的異常聚積、tau蛋白過度磷酸化及出現神經炎症，導致神經元減少，出現認知功能障礙。 

浸大中醫藥學院副院長及教學科研部教授李敏形容：「Aβ就如垃圾房嘅垃圾越來越多唔清走，就會有老鼠、蟑螂出現。」現時全球有5,500多萬人患有阿茲海默症，但目前尚未有任何藥物可以治癒，只能緩解症狀。 

浸大理學院化學系教授黃文成團隊合成的多功能花青素探針「F-SLOH」，則可實時顯示大腦中的Aβ聚積，作為阿茲海默症小鼠的診斷工具。而「F-SLOH」亦有效清除在小膠質細胞和星形膠質細胞中的Aβ斑塊積聚減少神經炎症，也可促進AD神經細胞的自噬和溶酶體通路以防止阿茲海默症的神經退化。 

李敏強調，阿茲海默症早期診斷非常重要，如能及早接受治療，可避免症狀發展至後期。而F-SLOH可作為早期診斷工具，實驗亦證明其具有治療早期阿茲海默症的潛力。 

是項實驗研究首次證明具有治療功效的「F-SLOH」可用於治療阿茲海默症，相比市面現有治療方法，F-SLOH對Aβ異常聚積所產生的神經毒性亦提供大腦神經保護作用。惟李敏表示，現今距離將技術用於臨床尚有「好長一段路」，或需要數十億資金投入及大量臨床實驗，期望之後能與藥廠進一步合作。她稱：「見過好多病人仔女有沉重心理負擔，作為醫生會為研發新藥努力，呢一代做唔到就再下一代。」 

浸大研發多功能化合物治療阿茲海默症介紹研究成果。（林宇翔攝）

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記者：黃穎津

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