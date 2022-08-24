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中山大學附屬第一醫院醫學綜合樓劉鑾雄樓封頂　甘比謙稱：為內地醫療作微薄貢獻

娛樂 13:08 2022/08/24

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由劉鑾雄慈善基金（慈善基金）全力支持、歷經3年時間建造的中國廣州市中山大學附屬第一醫院（中山一院）醫學綜合樓「劉鑾雄樓」，終於在上周成功舉行封頂儀式。

隨著新大樓於明年11月正式投入使用，鄰近地區的市民將可體驗更加完善的醫療環境及醫療服務。

封頂儀式由中山一院副院長祁少海主持，出席嘉賓包括中山大學常務副校長兼中山一院院長肖海鵬先生、中山一院黨委書記駱騰女士等醫院管理層，以及廣東省第一建築工程有限公司黨委書記兼董事長譚國輝。

「劉鑾雄樓」自2019年9月起動工興建，建有地上25層及地下4層，總建築面積達75,768.60平方米，總投資額逾7億人民幣。

作為中山一院的新地標，它與現有的手術科大樓、門急診大樓及曾憲梓大樓之間將以走廊接駁，讓原來分散的大樓合而為一，從而方便醫護人員及病人進出各大樓，令醫療效率顯著提高。

新大樓除設置急救中心、手術中心、婦女兒童中心、精準醫學大科學平台、臨床研究中心及信息中心等多元化設施，亦在頂部設有支持空中緊急救援的直升機停機坪，大大強化了中山一院整體的醫療、救援及科研能力。

慈善基金信託人之董事陳凱韻（甘比）表示：「我們深明公共醫療服務對於市民的重要性，很高興能夠為內地的醫療事業作出微薄貢獻。」

甘比續指：「我在此代表慈善基金及丈夫劉鑾雄先生，感謝促成這項偉大工程的中聯辦前主任高祀仁先生、葉靜子女士、肖海鵬先生、駱騰女士、以及所有為『劉鑾雄樓』的建設付出的醫護人員及施工人員。醫療工作永無止境，希望未來可以與大家一起繼續努力。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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