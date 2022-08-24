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【尾二一屆口罩小姐】揭曉20強參賽代號　與ERROR+浩南+米露迪展開三日兩夜集宿

娛樂 13:43 2022/08/24

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《尾二一屆口罩小姐》將展開三日兩夜的集宿。

由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡主持的ViuTV真人騷《尾二一屆口罩小姐》上周首播，上屆冠軍鄭伊琪（浩南）和第四名得主米露迪（Melody）亦加入團隊。

【尾二一屆口罩小姐】40億千金成功入圍20強　蔡頌思學歷高兼多才多藝成焦點

最新影片：

20強誕生

昨晚（23日）播出的一集，20強終於誕生，入圍名單包括：004號、006號、010號、018號、021號、028號、030號、033號、040號、045號、050號、051號、060號、061號、067號、068號、069號、071號、074號及077號。

今晚（24日）播出的一集，20位佳麗將會同ERROR、浩南和米露迪正式展開三日兩夜的集宿。

【尾二一屆口罩小姐】50強臥虎藏龍　揭開口罩小姐神秘面紗

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佳麗分成兩隊

20強將會分為兩隊，分別以193和阿Dee、肥仔和保錡作隊長。

四子用各種奇怪準則揀佳麗入隊，如著錯鞋、體重減咗5磅、準時早到等。過程中，更有佳麗被193和肥仔私心直接點名入隊。

參賽代號

今集亦會揭曉20位佳麗的參賽代號，全部由ERROR改名之外，更有3位佳麗的代號有幸得到七仙羽（七師傅）加持賜名！

隨後，兩隊進行各種遊戲比賽，更有終極任務需要在集宿期間完成。

撰文 : TOPick柴犬出動

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