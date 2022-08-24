【化痰止咳】從顔色分辨3類痰　中醫推薦食材對症下藥

▲ 從顔色分辨3類痰，中醫推薦食材對症下藥。（iStock圖片）

喉嚨乾涸、多痰令人相當困擾，坊間一向有不少化痰偏方，到底是否有效？台灣有中醫指出，針對不同種類的「痰」，治理方法亦有所不同，而透過痰的顔色、伴隨的症狀，可分辨痰的類型，從而對症下藥，如果盲目跟隨偏方，反而有機會令症狀加重。

台灣中醫師余雅雯在Facebook專頁分享，不時有病人看診時，會詢問坊間的偏方是否有效，例如喝枇杷膏、吃蘿蔔蓉等等，但她強調效果因人而異，假如隨便試用偏方，可能會適得其反。

很多人已經是熱痰，但是又服用枇杷膏，甜膩的質地導致痰越來越多；或是老人家體寒，咳出稀痰，但是又用白蘿蔔泥食療，導致咳嗽更加重，而且還腹瀉。

余雅雯指出，「痰」有不同顏色、質地，在診斷上代表不同證型、生理意義，因此藥療、食療都必須對症下藥。

她列出3類痰的特點以及建議攝取食物：

1. 燥痰

痰少或無痰

白色、淡黃色

喉嚨乾燥、夜晚會惡化

建議攝取食物：豆腐、銀耳、芝麻、山藥、蓮藕、白菜、柑橘類等

2. 熱痰

痰多且黏

黃綠色

重咳會卡痰

建議攝取食物：海藻類、綠豆、香蕉、白蘿蔔、芹菜、花蛤、冬瓜等

3. 寒痰

透明且水

有咳嗽、打噴嚏、流鼻水症狀

建議攝取食物：薑、大蒜、蔥、紫蘇、芫荽、栗子、洋蔥、肉桂

余雅雯建議，患者求醫時可詳細描述痰的特徵，例如顔色、質地等，以及什麼時候會有痰，例如天冷時、進食後、晚上躺下時等等，以便得到更準確的治療。

內容獲「余雅雯 中醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣