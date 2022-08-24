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【馬鞍襲港】岑智明指颱風正面襲港機率低於30%　籲市民不要盡信電腦預測

社會 13:00 2022/08/24

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岑智明指颱風正面襲港機率低於30%，籲市民不要盡信電腦預測。（曾耀輝攝）

網傳及傳媒報導指強烈熱帶風暴馬鞍會正面吹襲香港，甚至有機會懸掛10號風球。前香港天文台台長岑智明表示，消息屬謠言，強調馬鞍吹正香港的機率低於30%，呼籲市民不要太早下判斷，亦「唔好跟車太貼」。

岑智明今日（24日）在社交平台的發貼文指，當馬鞍登陸呂宋後，各大電腦模式和氣象中心都把預報路徑西調（例如，請參考歐洲中心的預報圖），今早香港天文台預報馬鞍的登陸位置在陽江附近，70%「可能路徑範圍」亦都移至香港以西，稱這表示馬鞍打正香港的機會已經頗低（低於30%），直指正面襲港是「發夢都冇咁早，唔好跟車太貼」，強調謠言可能引起公眾恐慌，不得不防，呼籲市民不要盡信。

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岑強調過往目睹很多熱帶氣旋在橫過呂宋後，因地形影響而改變路徑或減弱，有時會在呂宋以西出現U型路徑（參考《颱風解密》示意圖），甚至打圈，當風暴係呂宋以東並且會向西北方向移動的時候，呼籲市民注意路徑隨時會受呂宋地形影響：

那麼，星期一有些人竟然話：「今次唔洗睇多幾日了」，佢地是否識嘢？抑或居心叵測？

岑智明補充，曾有數個電腦模式均預測馬鞍繞過呂宋東岸後「直撲」香港，而非於呂宋登陸，於是令大眾就信以為真，甚或覺得電腦模式神乎其技。他解釋，以往也有風暴繞過呂宋的類似情況，不過發生在背景引導氣流很弱的時候，強調與今次情況不一樣。

他奉勸各位氣象迷，數個電腦模式均得出類似的預測，並不代表準確性提高，強調所有電腦預報都出錯的情況過往亦比比皆是：

"consistent" （一致的）唔等於"correct"（正確），可以係 "consistently wrong"（一致地錯誤）。

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責任編輯：陳麗娜

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