【襲擊社工】涉於社署襲擊社工審訊途中認罪　女售貨員判醫院令3個月

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44歲女售貨員涉在社署與社工會面時激動吵鬧和推撞檯櫈，並恐嚇襲擊社工，被控普通襲擊及刑事恐嚇2罪，案件今（24日）於東區裁判法院開審，惟被告於盤問事主完畢後改稱認罪，最終被判醫院令3個月。被告父母聞判後激動大叫「說假話、作假證」，更疑欲衝向主控和作供完畢的事主，被庭警阻止。

被告陳敏芝（44歲，售貨員），被控於2022年6月15日，在灣仔軒尼詩道修頓中心23樓社會福利署保護家庭及兒童服務課襲擊潘雪琪，以及威脅潘雪琪會使其人身遭受損害，意圖使她受驚。

沒有律師代表的被告原表示認罪，惟聽罷案情否認曾襲擊事主和出言恐嚇，裁判官王證瑜遂指不能接納被告的認罪答辯，遂需要開審。惟被告盤問事主完畢後卻改稱認罪，求情指望法庭寬容處理。

裁判官指，早前為被告索取的精神科報告建議判處3個月醫院令，遂依建議判刑。

被告的父母均到庭旁聽，聞判後以普通話吵嚷「說假話、作假證」，更欲衝向主控及剛作供完的事主，被庭警阻止。

案情指，案發當日社署社工事主潘雪琪與被告在社署商討被告兒子的福利事宜，其間被告突然情緒激動，拍打桌子，並站起來罵潘，掃跌桌上的水瓶、膠板等物品，並用手指向潘。被告之後在空中揮動雙臂，推椅和踢桌子，並走近潘說「信唔信我打你」，過程被閉路電視拍下。

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記者：陳曉欣