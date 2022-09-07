【好人好事】護老院友疫情下與社區隔絕   7旬IT達人開Live助人重拾笑容

▲ 陳麗珠自學成IT達人。

陳麗珠雖然年逾七旬，但仍非常好學，社交平台，AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)等數碼科技全都識用，不單只利用數碼科技提升自己的生活質素之外，更為疫情下的護老院長者帶來歡樂。

已屆73歲的陳麗珠很喜愛攝影，由菲林攝影玩到數碼攝影，然後越學越多數碼科技知識，包括AR、 VR、360相機等。起初學習使用電腦和Facebook，目的是要把所大量照片儲存在電腦和放上Facebook分享。當時，麗珠都擔心學不來，但抱著必需要嘗試的心態去克服了心理阻礙，

最緊要肯試，記性不好，便聽別人講解多幾次，試下撳下不同的按鈕，試下試下便上手。

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數碼科技並非年輕人的專利

2014年，麗珠在鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心參加長者數碼外展計劃，學習更多數碼科技知識，包括數碼媒體創作的剪片、照片修圖和特別效果、數碼音樂創作，以及健康監察社應用程式等應用技巧。麗珠不但會問兒子電腦科技知識，而且最重要的是自已勇於嘗試。

麗珠認為數碼科技並非是年輕人的專利，長者也應該適應潮流，況且科技可帶來不少方便，例如網上購物，而且透過網站可以認識世界更多。

事實上，麗珠不斷學習數碼科技的最大的動力來自兒子。麗珠育有3位兒子，但因各人的工作時間不同，難以同時間與麗珠相聚，

於是我每天拍攝自己的日常生活，放上Facebook分享，讓兒子可以在社交平台見下我，知道當天媽媽珠安好便可放心工作。

每天拍攝做運動花絮身教兒子做運動

麗珠不但是IT長者達人，而且精靈的她更想出鬼主意來，一年前開始，每天早上拍攝自已做運動相關的花絮放上Facebook，

總之我運動時遇見的都會拍攝，天氣、公園內的花草樹木、運動後運動手錶的心肺資料記錄，都會影完放上社交平台，因為阿仔的過重了，我用身教來勸他做運動。

喜愛旅遊的麗珠，所拍攝的照片和影片不僅與親友分享，更帶給護老院的院友不少歡樂和方便。2019年虎豹別墅活化後重開，麗珠與一同學習數碼科技的隊友一起到虎豹別墅開Facebook Live，用360相機拍攝現場環境給長者中心的老友記，以及護老院的院友欣賞。此舉為大家帶來了不少緬懷過去的機會和話題:「這裡以前有個塔、有個大花園……..。」護老院的長者們紛紛說出虎豹別墅活化前的回憶片斷。

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為護老院長者直播購物



麗珠參與的長者中心位於深水埗區，於是她與拍攝隊友拍攝區內面貌等景象，另外，又拍攝聖誕燈裝飾、長者中心的話劇表演等，與未能出外的長者分享，尤其是在疫情下，護老院的院友不可以外出，這些現場實況能夠打破他們與社區的隔絕感覺，「睇見他們起初無哂心機的樣子，我都很心酸，又會害怕自已將來都會如此，與社區隔離。」麗珠道出心裡感受。

不單只拍片娛人娛已，麗珠更曾經為護老院的長者直播購物。在疫情之前，她與數碼外展計劃其他的組員一起到何文田商場開Facebook Live，向護老院的院友直播商店的貨品和價格，讓院友感受到購物的歡樂，亦可解決院友不能出外購物的苦惱，結果麗珠的團隊幫忙買了老婆餅、糖果等。

事實上，麗珠利用數碼科技協助其他長者之餘，亦幫助了自已，

在疫情下，我的情緒也會變差，有時會缺乏動力，但因為要出外拍攝影片，才能重拾動力，情緒亦有所改善。

助人自助獲得嘉許

膽大心細的麗珠，也曾經收到診詐騙電話，但被她識破了。有一次，有一位朋友的弟弟傳來Whatsapp表示遺失了手機，所以要求麗珠提供他哥哥的電話號碼。不過，麗珠很審慎地先打個電話問一問這位朋友，發現並無其事。

麗珠會到長者中心設立的街站做義工，協助長者使用手機登入安心出行、醫健通等應用程式(APP)，她發現有很多長者並不懂得使用智能手機，而麗珠可謂是IT長者達人，不但利用數碼科技提升個人生活質素，並為他人帶來正面影響，因而獲得「星級IT老友記」嘉許計劃頒予奬狀。「星級IT老友記」由政府資訊科技總監辦公室（資科辦）主辦，嘉許「2018-2020長者數碼外展計劃」或「2019-2021長者進階數碼培訓計劃」中表現出眾的長者。

鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心現正計劃舉辦數碼傳耆製作隊，為長者提供數碼攝製培訓，學員將會參與網上節目製作;拍攝口述歷史劇在網上平台播放;繼續以360相機拍攝社區面貌，讓體弱長者提供虛擬漫遊社區的機會。

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記者: 殷鳳萍