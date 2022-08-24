【理大新地標】理大新校門揭幕　林大輝：19年暴亂未阻理大發展

▲ 理大新校門揭幕。（陳靜儀攝）

理工大學為慶祝85周年校慶，將暢運道入口、校園A座的校門，重新設計成紅磚建築風格的主校門，今日（24日）揭幕啟用。理大校董會主席林大輝致辭時主動提及2019年社會暴亂曾令理大校園滿目瘡痍，惟事件未阻理大發展，形容主校門揭幕標誌理大踏入新發展階段，理大比3年前更強壯，可戰勝種種風雨，為香港培育人才。

特首李家超及政務司司長陳國基等人獲邀為理大主校門揭幕禮主禮。林大輝致辭表示，自己身為理大校友，認為理大過去未有較具規模的主校門，是理大發展美中不足，「人要面子，學校點可以無主校門」，形容新校門美觀實用、有氣勢。

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林大輝亦指，理大已躋身QS排名100大，但任何發展都不會一帆風順，過程中總會遇到挑戰，提到2019年11月社會暴亂令今日身處的校門及廣場滿目瘡痍、殘破不堪，場面觸目驚心，學校運作被迫停頓，令人痛心、憤怒。

林大輝續說，校園暴力事件最終在校方及政府緊密聯絡和合作下解決，形容現時理大「比3年前更強壯、更有朝氣、更有勢頭」，暴亂絕對不能夠阻擋政府準確貫徹落實一國兩制，亦不能夠阻擋理大持續健康發展，相信理大在政府支持、師生上下一心，定能創造更大輝煌，邁向下個85周年，

理大生命力強，有足夠智慧、鬥志、勇氣和能力戰勝種種風雨，為香港培育人才，共同建設美好香港。

至於校門原址的理大地標噴水池已拆卸，校方早前稱會於入口側面重置。

此外，理大除了在去年將國安教育課程納入必修科，新學年再於核心課程增辦必修的中國歷史及文化課程。

李家超致辭表示，各大專院校有責任培育愛國愛港新一代，即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅