  • 34°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 14:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理大新地標】理大新校門揭幕　林大輝：19年暴亂未阻理大發展

社會 13:34 2022/08/24

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

理大新校門揭幕。（陳靜儀攝）

理工大學為慶祝85周年校慶，將暢運道入口、校園A座的校門，重新設計成紅磚建築風格的主校門，今日（24日）揭幕啟用。理大校董會主席林大輝致辭時主動提及2019年社會暴亂曾令理大校園滿目瘡痍，惟事件未阻理大發展，形容主校門揭幕標誌理大踏入新發展階段，理大比3年前更強壯，可戰勝種種風雨，為香港培育人才。

特首李家超及政務司司長陳國基等人獲邀為理大主校門揭幕禮主禮。林大輝致辭表示，自己身為理大校友，認為理大過去未有較具規模的主校門，是理大發展美中不足，「人要面子，學校點可以無主校門」，形容新校門美觀實用、有氣勢。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

林大輝亦指，理大已躋身QS排名100大，但任何發展都不會一帆風順，過程中總會遇到挑戰，提到2019年11月社會暴亂令今日身處的校門及廣場滿目瘡痍、殘破不堪，場面觸目驚心，學校運作被迫停頓，令人痛心、憤怒。

林大輝續說，校園暴力事件最終在校方及政府緊密聯絡和合作下解決，形容現時理大「比3年前更強壯、更有朝氣、更有勢頭」，暴亂絕對不能夠阻擋政府準確貫徹落實一國兩制，亦不能夠阻擋理大持續健康發展，相信理大在政府支持、師生上下一心，定能創造更大輝煌，邁向下個85周年，

理大生命力強，有足夠智慧、鬥志、勇氣和能力戰勝種種風雨，為香港培育人才，共同建設美好香港。

至於校門原址的理大地標噴水池已拆卸，校方早前稱會於入口側面重置。

此外，理大除了在去年將國安教育課程納入必修科，新學年再於核心課程增辦必修的中國歷史及文化課程。

李家超致辭表示，各大專院校有責任培育愛國愛港新一代，即看：【下一頁】

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法　醫生籲從小學習逆境自強

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【國安教育】李家超：各大專院校有責任培育愛國愛港新一代　加強學生民族自豪感
今日 13:37
【國安教育】李家超：各大專院校有責任培育愛國愛港新一代　加強學生民族自豪感
【國安教育】港大中大科大下學年起必修國安教育課程　一文看清8大國安課程
21:12 2022/07/25
【國安教育】港大中大科大下學年起必修國安教育課程　一文看清8大國安課程
【航天科技】男拔研蜥蜴斷尾再生實驗方案奪冠　有望獲理大推薦送上中國太空站實踐
17:02 2022/08/04
【航天科技】男拔研蜥蜴斷尾再生實驗方案奪冠　有望獲理大推薦送上中國太空站實踐
【JUPAS放榜】4成大學聯招考生獲派學位創新高　7留港狀元中大囊括6人
00:00 2022/08/10
【JUPAS放榜】4成大學聯招考生獲派學位創新高　7留港狀元中大囊括6人
【運動員入大學】高中輟學當全職運動員奧運奪金　25歲張家朗重返校園獲浸大取錄
13:47 2022/08/18
【運動員入大學】高中輟學當全職運動員奧運奪金　25歲張家朗重返校園獲浸大取錄

你可能感興趣

【國安教育】李家超：各大專院校有責任培育愛國愛港新一代　加強學生民族自豪感
今日 13:37
【國安教育】李家超：各大專院校有責任培育愛國愛港新一代　加強學生民族自豪感
【國安教育】港大中大科大下學年起必修國安教育課程　一文看清8大國安課程
21:12 2022/07/25
【國安教育】港大中大科大下學年起必修國安教育課程　一文看清8大國安課程
【航天科技】男拔研蜥蜴斷尾再生實驗方案奪冠　有望獲理大推薦送上中國太空站實踐
17:02 2022/08/04
【航天科技】男拔研蜥蜴斷尾再生實驗方案奪冠　有望獲理大推薦送上中國太空站實踐
香港理工大學‎ 林大輝 國安教育 社會矛盾 陳國基 歷史科 一國兩制 大學 政務司 文娛藝術

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險
16:54 2022/08/23
【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險
【癌症殺手】男士每星期食2杯乳酪　美國研究揭患腸癌風險降20%
12:26 2022/08/23
【癌症殺手】男士每星期食2杯乳酪　美國研究揭患腸癌風險降20%
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
19:39 2022/08/23
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光