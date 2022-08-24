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【國安教育】李家超：各大專院校有責任培育愛國愛港新一代　加強學生民族自豪感

社會 13:37 2022/08/24

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特首李家超（黑西裝）出席理大主校門揭幕禮，他指各大專院校肩負培育愛國愛港新一代的責任。（陳靜儀攝）

理工大學暢運道入口、校園A座的全新設計主校門今日（24日）揭幕啟用，獲邀主禮的特首李家超致辭表示，各大專院校肩負培育愛國愛港新一代的責任，政府亦會繼續與各大學合作推動創科發展。

李家超今早出席理大主校門揭幕禮，表示高興見證理大主校門揭幕，展示全新面貌，打開新篇章。他讚揚不同年代的理大畢業生已成為不同領域先驅，理大推動教育及創科發展，包括有份參與國家首次採集月球土壤任務，更積極回應國家在《十四五規劃綱要》，支持香港建設國際創新科技中心的目標。

李家超亦提到國家主席習近平7.1發表重要講話，社會要關心年輕人，他形容各間大專院校是栽培未來人才的搖籃，肩負培育愛國愛港、具備世界視野新一代的責任，教導學生自覺尊重、維護國家安全和國家的根本制度，促進學生了解國家歷史和文化、憲制秩序和最新發展，並且加深對全球政經形勢認識，加強民族自豪感和主人翁意識。

李家超形容「青年有未來，香港就有未來」，強調推動創科發展上，不只要向外「搶人才」，亦要積極培育本地人才。他亦高興見到理大在新學年加入「人工智能和數據分析」和「創新及創業」元素，提升學生創科能力。

李家超離開時，未有回應40多名港人被「賣豬仔」、是否與廣州商討通關等問題。

理大將於新學年核心課程增辦必修的中國歷史及文化課程，理大校董會主席林大輝指2019年暴亂事件未阻理大發展，形容主校門揭幕標誌理大踏入新發展階段，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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