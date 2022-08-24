【痞子殿下】周嘉洛陳瀅共度春宵嗌攰　娟娟人設突變疑為Big Boss

▲ 小寶身份好神秘！

TVB熱播中的劇集《痞子殿下》，昨晚（8月23日）播出的一集，四位主角的感情線大躍進，劇情講到紀威（周嘉洛飾）誤服春藥，陰差陽錯下與醉酒的溫柔（陳瀅飾）度春宵。

該場戲溫柔的對着紀威又摑又叉頸、扭作一團揈來揈去，畫面搞笑，嘉洛受訪時坦言：「因為要由走廊搞到入房，所以要夾好晒啲動作，加上大家係外景再接廠景咁拍，拍呢場戲其實好攰。」

另邊廂千刀（朱敏瀚飾）與小妹（JW王灝兒飾）雙雙飲醉，千刀對着小妹情深告白：「我真係好鍾意你，你有冇少少鍾意我？」醉爆的小妹露出冧樣回答：「少少……」千刀相當滿意答案並接着說：「少少就得架喇，錫一啖都唔怕呵？」千刀就這樣在意亂情迷下錫了小妹面珠，再摟着小妹入睡，甜度爆錶！

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小寶身份不簡單

而備受網友關注的娟娟（小寶飾）身份越見神秘，自稱失去十多年記憶的她在國師（黃建東飾）來到首振鎮後，行為變得怪異，原來她身手了得，不但化身黑衣人與溫柔過招，又頻頻暗中保護國師。

對於娟娟的人設突變及劇情迎來大反轉，不少網友指有驚喜：「殺手細細粒，有驚喜！」、「細細粒係big boss？」、「冇諗過細細粒係高手...呢套劇唔止搞笑，仲有故事。」

▲ 網友仲話估唔到小寶身手咁好添。

Honey化身哨牙珍

至於前晚（８月22日）的一集，飾演哨牙珍的何泳芍（Honey）表現亮眼。劇情講到溫柔、小妹、娟娟等參加旅行團，身為導遊的哨牙珍眼見她們不肯購物，即破口大罵：「出得嚟旅行，大方啲啦！」、「今世唔還，你下世都要還呀！」令人聯想到「導遊阿珍」事件。

Honey受訪時謂：「監製都有同我講呢場戲係參考『導遊阿珍』，我都研究過好多次，所以同導演傾過加番啲阿珍講過嘅嘢落對白度，想去得盡啲。」Honey續指該場戲對她來說頗有難度：「我塊面包包地同埋把聲似小朋友，鬧人冇咩說服力，所以有啲位專登拉番沉把聲嚟鬧。」

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