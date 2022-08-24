【開學準備】小朋友暑假後重回正軌　簡易DIY彩色時鐘學時間管理

▲ 有外國媽媽教簡易自製彩色時鐘，讓小朋友學習時間管理。

今年的暑假較短，小朋友抖足精神後，又要準備迎接新學年。暑假期間孩子的時間表大調亂，要他們「重回正軌」實在不容易。有外國媽媽教路，只需3種材料，就可以簡易自製彩色時鐘，讓小朋友學習時間管理，按時間表完成事情。

該名媽媽分別在Instagram及TikTok分享，她以一個方法來幫助孩子安排日程，鼓勵他們回到學校時遵循常規，這就是DIY時鐘，而且材料和做法都很簡單。

最新影片︰

3種材料即成

材料︰

1個時鐘

顏色筆

白紙

步驟︰

1. 打開時鐘鐘面，按時間表上相應的日程時段填上不同的顏色。

2. 在白紙上畫出幾個長方形，填上不同的顏色。

3. 另在白紙上畫出幾個長方形，寫上不同的任務 / 活動。

4. 在相應的顏色條狀貼上有關任務 / 活動，即成。

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助孩子完成任務

從影片可見，女兒看著彩色時鐘，再看看相應的任務，之後自動自覺跟著做。媽媽表示︰

隨著孩子們回到學校，我們都知道要讓他們重回正軌是多麼困難。

她構思了這個時鐘，方便女兒知道自己放學後的例行工作，按時學習之餘，也可以掌握時間觀念，學習時間管理。她指這個方法令孩子更自律，儼如一個時間表，幫助小朋友將任務逐一完成。

而女兒的時間表就是，下午4至5時遊戲 / 茶點時間；下午5至6時做功課；下午6時至7時吃晚飯及洗澡；下午7時至7時半親子時間；下午約8時至8時半準備睡覺及睡前閱讀時間。

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責任編輯︰王明芳