【人口販賣】東南亞誘騙案累積增至39宗　「泰國通」胡慧沖提醒遊泰3大注意事項

▲ 東南亞誘騙案累積增至39宗。

最近不斷爆出東南亞國家人口販賣、大型詐騙案新聞，受害者遍佈台灣、香港、內地等地方。其中位於緬甸的KK園區被指是當中情況最惡劣、手段最殘暴的地方，被禁錮在內為集團進行詐騙工作的人蛇，會受到極為殘酷的對待，裡頭更有香港人為集團工作。

主腦是大專生？

保安局前日（8月22日）再收到一宗懷疑被誘騙到東南亞國家的港人求助個案，至今累積個案增至39宗。截至昨日（8月23日），警方暫時拘捕4男2女，合共為6名本地人，涉嫌透過求職騙案，誘騙他人到柬埔寨、緬甸等地方。

而消息指其中一名集團主腦，懷疑是一名23歲的張姓男大專生；其中一名被捕人士，只有年僅17歲、報稱任職髮型師的少女。

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另一名27歲岑姓的女被捕人，有指是集團其中一名手下，負責在社交平台發布招募的帖文，甚至在賺快錢兼職群組出post。帖文例明工作包了膳食、住宿和機票，出發前要先進行身體檢查，年齡只要界乎18歲至35歲人士，無論男或女均可以應聘。

工作要求極低，薪酬卻可達10萬元人民幣，還有額外佣金跳bar制度由3%至12%不等，佣金並以美元計算，聲稱主要客源範圍歐美市場。

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遊泰注意事項

TVB節目《東張西望》跟進東南亞「賣豬仔」騙案，透過電話訪問居泰港人YouTuber「泰國通」胡慧沖。他表示曾收過一個疑似求肋個案，當時協助對方聯絡相關部門，還分享遊泰注意事項：

基本安全一定要注意，例如避免一個人去偏遠地方，盡量結伴同行。 陌生人同你搭訕或俾著數你，好耐冇見、唔熟嘅所謂朋友，突然約你去陌生地方都唔好理。 最重要多留意香港政府嘅公布，以及媒體嘅報道。

胡慧沖還教大家講呼救的泰文，廣東話繹音為「吹堆」。