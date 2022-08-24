  • 32°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 16:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人口販賣】東南亞誘騙案累積增至39宗　「泰國通」胡慧沖提醒遊泰3大注意事項

娛樂 15:28 2022/08/24

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

東南亞誘騙案累積增至39宗。

最近不斷爆出東南亞國家人口販賣、大型詐騙案新聞，受害者遍佈台灣、香港、內地等地方。其中位於緬甸的KK園區被指是當中情況最惡劣、手段最殘暴的地方，被禁錮在內為集團進行詐騙工作的人蛇，會受到極為殘酷的對待，裡頭更有香港人為集團工作。

主腦是大專生？

保安局前日（8月22日）再收到一宗懷疑被誘騙到東南亞國家的港人求助個案，至今累積個案增至39宗。截至昨日（8月23日），警方暫時拘捕4男2女，合共為6名本地人，涉嫌透過求職騙案，誘騙他人到柬埔寨、緬甸等地方。

而消息指其中一名集團主腦，懷疑是一名23歲的張姓男大專生；其中一名被捕人士，只有年僅17歲、報稱任職髮型師的少女。

最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪

【人口販賣】涉以100萬泰銖誘港男赴泰後禁錮於緬甸　30歲男被控串謀欺詐還押10月中再訊

另一名27歲岑姓的女被捕人，有指是集團其中一名手下，負責在社交平台發布招募的帖文，甚至在賺快錢兼職群組出post。帖文例明工作包了膳食、住宿和機票，出發前要先進行身體檢查，年齡只要界乎18歲至35歲人士，無論男或女均可以應聘。

工作要求極低，薪酬卻可達10萬元人民幣，還有額外佣金跳bar制度由3%至12%不等，佣金並以美元計算，聲稱主要客源範圍歐美市場。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

遊泰注意事項

TVB節目《東張西望》跟進東南亞「賣豬仔」騙案，透過電話訪問居泰港人YouTuber「泰國通」胡慧沖。他表示曾收過一個疑似求肋個案，當時協助對方聯絡相關部門，還分享遊泰注意事項：

基本安全一定要注意，例如避免一個人去偏遠地方，盡量結伴同行。

陌生人同你搭訕或俾著數你，好耐冇見、唔熟嘅所謂朋友，突然約你去陌生地方都唔好理。

最重要多留意香港政府嘅公布，以及媒體嘅報道。

胡慧沖還教大家講呼救的泰文，廣東話繹音為「吹堆」。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
14:36 2022/08/21
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
【人口販賣】涉以100萬泰銖誘港男赴泰後禁錮於緬甸　30歲男被控串謀欺詐還押10月中再訊
12:19 2022/08/22
【人口販賣】涉以100萬泰銖誘港男赴泰後禁錮於緬甸　30歲男被控串謀欺詐還押10月中再訊
【人口販賣】民建聯陳克勤：應多重核實受害者回港意願　姚柏良籲帶入境處求助熱線傍身
17:09 2022/08/22
【人口販賣】民建聯陳克勤：應多重核實受害者回港意願　姚柏良籲帶入境處求助熱線傍身
【人口販賣】保安局指新增1名港人求助累計38宗　21人仍受困
11:12 2022/08/23
【人口販賣】保安局指新增1名港人求助累計38宗　21人仍受困
【人口販賣】涉串謀誘港男赴泰後禁錮　再多兩名男女提堂還押10月中再訊
17:16 2022/08/23
【人口販賣】涉串謀誘港男赴泰後禁錮　再多兩名男女提堂還押10月中再訊

你可能感興趣

【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
14:36 2022/08/21
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
【人口販賣】涉以100萬泰銖誘港男赴泰後禁錮於緬甸　30歲男被控串謀欺詐還押10月中再訊
12:19 2022/08/22
【人口販賣】涉以100萬泰銖誘港男赴泰後禁錮於緬甸　30歲男被控串謀欺詐還押10月中再訊
【人口販賣】民建聯陳克勤：應多重核實受害者回港意願　姚柏良籲帶入境處求助熱線傍身
17:09 2022/08/22
【人口販賣】民建聯陳克勤：應多重核實受害者回港意願　姚柏良籲帶入境處求助熱線傍身
胡慧沖 娛樂人物職業 演員 東張西望 柬埔寨 東南亞 罪案 緬甸 泰國 TVB

最高瀏覽

【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險
16:54 2022/08/23
【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險
【癌症殺手】男士每星期食2杯乳酪　美國研究揭患腸癌風險降20%
12:26 2022/08/23
【癌症殺手】男士每星期食2杯乳酪　美國研究揭患腸癌風險降20%
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
19:39 2022/08/23
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光