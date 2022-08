【音樂天才】蘇永康當年被父拒學打鼓　5歲仔圓夢爆發打鼓天份

2014年10月蘇永康(阿公)迎娶第二任太太馮翠珊(Anita Fung),2017年便誕下囝囝蘇展弘(Jazz),亦因為阿公愛唱爵士音樂,所以囝囝的英文名也取名Jazz。

▲ 蘇永康同太太對兒子很開通,Jazz想學乜都會俾。(IG圖片)

5歲的Jazz,可說是學足十八般武藝,能文能武,不單止遺傳了爸爸的音樂細胞,就連游水、踩滑板、踩rollar皆能,更曾獲「詩歌散文朗誦評賞」二等榮譽,而爸爸小時候好想學打鼓,Jazz也替爸爸圓夢。

▲ Jazz喺Tom Lee即場表演打鼓,真係打得好勁!(IG 影片截圖)

日前,蘇永康在社交平台post了囝囝一條37秒的打鼓短片,Jazz在Tom Lee即場表演打鼓,節奏感強勁的Jazz,打鼓有板有眼,阿公更有感而發表示自己大約得4歲的時候,向爸爸提出想學打鼓,點知遭爸爸一口拒絕,

▲ Jazz遺傳了爸爸嘅音樂細胞,將來分分鐘後浪推前浪呀!(IG圖片)

阿公不認同爸爸的睇法,遺憾當年未能學打鼓,不過去年囝囝想學打鼓,他即一口答應,將打鼓的夢交給Jazz,

到 Jazz 4歲問我可否學打鼓?我想也不想就答應,我真的不知道現在你學習的一切對你將來有什麼用!? 我只希望你從學習中得到快樂⋯keep it up & keep enjoy yourself my son

#但願我能給你一個更像天堂的地方