【音樂天才】蘇永康當年被父拒學打鼓　5歲仔圓夢爆發打鼓天份

▲ 蘇永康囝囝Jazz遺傳了爸爸嘅音樂天份，5歲仔已經打得一手好鼓，將來可以一齊開騷。

2014年10月蘇永康(阿公)迎娶第二任太太馮翠珊（Anita Fung），2017年便誕下囝囝蘇展弘（Jazz），亦因為阿公愛唱爵士音樂，所以囝囝的英文名也取名Jazz。

▲ 蘇永康同太太對兒子很開通，Jazz想學乜都會俾。(IG圖片)

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5歲的Jazz，可說是學足十八般武藝，能文能武，不單止遺傳了爸爸的音樂細胞，就連游水、踩滑板、踩rollar皆能，更曾獲「詩歌散文朗誦評賞」二等榮譽，而爸爸小時候好想學打鼓，Jazz也替爸爸圓夢。

▲ Jazz喺Tom Lee即場表演打鼓，真係打得好勁！(IG 影片截圖)

日前，蘇永康在社交平台post了囝囝一條37秒的打鼓短片，Jazz在Tom Lee即場表演打鼓，節奏感強勁的Jazz，打鼓有板有眼，阿公更有感而發表示自己大約得4歲的時候，向爸爸提出想學打鼓，點知遭爸爸一口拒絕，

大概都係Jazz現在的年紀,我同我爸爸講：爸爸我想學打鼓！我得到的答覆是：康,學打鼓無用㗎⋯⋯ 從小到大我非常尊重家父，但其實佢有很多睇法我從來都不認同(但從來不損我對他的愛)

▲ Jazz遺傳了爸爸嘅音樂細胞，將來分分鐘後浪推前浪呀！(IG圖片)

阿公不認同爸爸的睇法，遺憾當年未能學打鼓，不過去年囝囝想學打鼓，他即一口答應，將打鼓的夢交給Jazz，

到 Jazz 4歲問我可否學打鼓？我想也不想就答應，我真的不知道現在你學習的一切對你將來有什麼用！？ 我只希望你從學習中得到快樂⋯keep it up & keep enjoy yourself my son #但願我能給你一個更像天堂的地方

▲ 3歲嘅Jazz，初接觸打鼓，已經埋下對打鼓嘅興趣，當時更有大師傅KB在旁親授。(IG 影片截圖)

其實Jazz在3歲時，初接觸打鼓，在LMF鼓手KB(李健宏)陪伴下，一打愛上，阿公看到兒子打鼓更忍不住讚Jazz天生有拍子感，4歲已學識睇樂譜打鼓，但不是天才兒童，天才4歲便看得出來，他可以感受到已經很開心。

名師真係會出高徒，不過拍子感呢樣嘢係天生嘅，後天教都敎唔嚟⋯⋯Enjoy Jazz & thank you Uncle Kevin @kb_kevinboy #天份很重要 #唔好比佢停 #好好享受 #babisojazz #但願我能給你一個更像天堂的地方

▲ 去年尾，蘇永康帶埋Jazz去皇家加勒比，佢仲話：I believe Jazz can FLY！(IG 影片截圖)

節奏感強 一致讚好

小小年紀的Jazz打得有力，節奏感超強，他的打鼓天份，被音樂人雷頌德大讚「Very good omg！」並同時獲李施嬅、胡定欣、杜如風同胡杏兒老公都讚他叻叻，而Jazz更獲網友一致大讚，「Wow…Jazz實在很有天份 勁啊」、「Jazz打得好好呀！好有節奏感！加油！」、「Jazz好叻，童年回憶勝過一切，記一世」、「4歲，節奏感100分」，有網友更指有屋企人支持好緊要「係愛呀！加油！」

▲ Jazz打算送爸爸名曲《男人不該讓女人流淚》嘅打鼓片段，作為爸爸55歲嘅生日禮物，不過最後唔小心被爸爸發現了個video而提早曝光。(IG 影片截圖)

其實下個月是阿公的55歲生日，Jazz打算送爸爸一首名曲《男人不該讓女人流淚》的打鼓短片，作為爸爸的生日禮物，不過最後卻不小心被爸爸發現了個video而提早曝光，囝囝的心意，阿公當然甜到入心「Wow, thank you son.」。

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責任編輯︰王明芳