【房協加價】房協轄下屋邨10月1日期加租2%　首年凍租維持舊租金水平

▲ 房協轄下屋邨10月1日期加租2%，首年凍租維持舊租金水平。（資料圖片）

房屋委員會上周一（15日）通過公屋加租建議，將於10月1日起將租金上調7.17%，每戶租戶平均每月上調的金額約為26元，租金上調的金額介乎5元至66元。

香港房屋協會今日（24日）亦宣布，轄下20個出租屋邨將於10月1日起加租2%，即平均每戶每月多交48元，惟首年會暫時凍結租金，亦即加租安排會在明年10月1日起才生效。

房協指，作為自負盈虧的非牟利機構，轄下出租屋邨的營運賬目獨立於其他業務，並按其既定的機制每兩年檢討租金一次，以屋邨營運成本為其中考慮因素，包括日常運作及租務管理等經常性開支，以及大型改善工程和維修保養的支出。

房協同時會考慮租戶的負擔能力。經是次調整後，房協屋邨租戶將每月平均多繳48元租金。有關安排已平衡居民的負擔能力及房協屋邨營運的持續發展。另外，房協設有「租金援助計劃」，有短暫財政困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。

房協預計，出租屋邨的營運賬目將持續錄得虧損，過去兩年的屋邨營運開支增加了超過6%，而面對屋邨老化情況，房協亦不斷優化屋邨設施，於上一個年度斥資約一億元進行改善工程。今次的新租金安排連同首12個月寬免租戶繳付調整後的額外金額，預計未來兩年，每年平均的營運虧損將達9800萬元。

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記者：袁澍