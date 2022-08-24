【星二代開學】兩女開學睇足23份通告　3孩媽媽陳嘉寶：我快瘋了

▲ 陳嘉寶兩個女兒同時開學。

下個星期便開學，很多媽媽都忙於為仔女開學準備，藝人陳嘉寶（Anjaylia）與老公黃頌祈（Epaphras）三年抱三，大女及二女齊齊開學，分別就讀幼稚園N班及K1，不過未返學前先睇23份通告，她說：

同時開學我快瘋了！光開學天就讓我看了13+10=23份通告…

Anjaylia更深深領悟出一個道理，「好吧…這兩年我終於學會了數學的奧秘:原來1+1 不等於2;1+1+1 也不等於3。答案應該是 infinity 」相信育有2個或以上的小孩的媽媽都很有同感。

她更笑言:：「那一個數學家不服就給我過來！你來！你來！你來！我把三個幼兒一次過塞給你照顧看看！」

▲ 小朋友活潑好動，一刻都不能停下來。

Anjaylia坦言孩子放學後都會問她「媽咪~跟住有咩做呀？」，所以她都安排了活動為小朋友放電！也讓自己能夠有少少時間Me time。

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以身作則教女

Anjaylia有自己的教女之道，早前她接受TOPick專訪時，坦言身教很重要，不想養出「港女」性格的女兒：

一來要身教，另外要培養正確價值觀，除了帶她們返教會，還會跟她們說故事。大女兒由兩個月大開始，我已經每天跟她進行親子閱讀。

▲ 小朋友開始做手工。

雖然已經是三女之母，但她都不會放棄事業，與丈夫合作撐起頭家，她負責教育和課外活動的費，更形容幼兒教育費驚人：

別看她們那麼年幼，其實開支比讀大學更昂貴，你會覺得為何一個讀幼稚園的小朋友學費會比讀degree貴呢？我還要有3個小孩，更要工作。

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責任編輯︰王明芳