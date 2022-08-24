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【新冠肺炎】田總宣布取消原定本周日舉行十公里錦標賽

社會 14:34 2022/08/24

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(香港田徑總會fb)

香港田徑總會(田總)今日（24日）宣佈剛接獲政府部門通知，鑑於近日本地疫情升溫，上述賽事參賽名額被大量減少，大會經審慎考慮後，決定取消原訂於8月28日舉行的「香港十公里錦標賽2022」。

田總早於5月已向政府有關部門申請舉辦「香港十公里錦標賽2022」，並一直積極與政府部門商議及全力配合各項防疫措施要求，包括跑手必須接種疫苗、賽前病毒檢測及分批起步安排等。田總亦在執行相關措施後，並進行接受跑手報名工作。可惜政府部門最終大幅削減參賽名額。田總認為所有已報名及已缴費跑手應有同等參賽機會，但這一建議未為政府接納。所有受影響的參賽者將獲全數退回已繳付的報名費。因應是次賽事取消而對各界造成任何不便，田總深表抱歉。

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責任編輯：余思嵐

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