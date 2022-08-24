【MOOV LIVE】DEAR JANE+C ALLSTAR首合作遇颳風　宣布音樂會延期將有後續安排

MOOV邀請Dear Jane及C AllStar作為2022年MOOV LIVE第一擊，兩大單位首度破天荒合作舉辦專屬八人的音樂會，原定於今天（8月24日）假香港會議展覽中心（Hall 5BC）主辦一場限定《MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》。

可惜天氣不如預期，Dear Jane及C AllStar首個聯乘音樂會決定延期舉行，樂迷可留意主辦方的最新安排。

【MOOV LIVE】DEAR JANE+C ALLSTAR首度合作 8子約定樂迷8月開限定騷

最新影片：

宣布延期

C AllStar於官方IG寫道：

Posted @moov_music 《FWD富衛保險呈獻 MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》8月24日演出最新消息

由於香港天文台已預計今天晚上6時至9時考慮發出八號烈風或暴風信號，為了各位觀眾及參與者的安全，今晚《FWD富衛保險呈獻 MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》將會延期舉行。

各位持有音樂會門票的觀眾請保留完整門票，我們會盡快於MOOV社交平台公布音樂會後續安排事宜。

如有任何查詢，可於辦公時間內透過MOOV Facebook專頁或電郵至moovcs@moov-music.com與我們聯絡。

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祝大家在颱風下平安

預約好重遊舊地🫂

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