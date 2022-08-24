  • 34°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 14:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MOOV LIVE】DEAR JANE+C ALLSTAR首合作遇颳風　8子宣布音樂會延期將有後續安排

娛樂 14:27 2022/08/24

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

Dear Jane及C AllStar宣布音樂會延期。

MOOV邀請Dear Jane及C AllStar作為2022年MOOV LIVE第一擊，兩大單位首度破天荒合作舉辦專屬八人的音樂會，原定於今天（8月24日）假香港會議展覽中心（Hall 5BC）主辦一場限定《MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》。

可惜天氣不如預期，Dear Jane及C AllStar首個聯乘音樂會決定延期舉行，樂迷可留意主辦方的最新安排。

【MOOV LIVE】DEAR JANE+C ALLSTAR首度合作　8子約定樂迷8月開限定騷

最新影片：

宣布延期

C AllStar於官方IG寫道：

Posted @moov_music 《FWD富衛保險呈獻 MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》8月24日演出最新消息

由於香港天文台已預計今天晚上6時至9時考慮發出八號烈風或暴風信號，為了各位觀眾及參與者的安全，今晚《FWD富衛保險呈獻 MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》將會延期舉行。

各位持有音樂會門票的觀眾請保留完整門票，我們會盡快於MOOV社交平台公布音樂會後續安排事宜。

如有任何查詢，可於辦公時間內透過MOOV Facebook專頁或電郵至moovcs@moov-music.com與我們聯絡。

----------------------

祝大家在颱風下平安
預約好重遊舊地🫂

@fwd_hk @dearjaneofficial @c_allstar @dearjanehowie @dearjanejackal @dearjanenice @dearjanetim @callstarcf @on_callstar @king_c_allstar @jaseforreal @warnermusichk @mediaasiamusic

【Chill Club】與MIRROR＋ERROR角逐年度組合　On仔獲後輩拉票：變C AllStar造勢大會

Dear Jane於官方IG寫道：

買咗飛嘅朋友留意啦‼️
大家take care! Stay Safe!
我哋遲啲再見啦🤘🏻

#Repost @moov_music 《FWD富衛保險呈獻 MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》8月24日演出最新消息

由於香港天文台已預計今天晚上6時至9時考慮發出八號烈風或暴風信號，為了各位觀眾及參與者的安全，今晚《FWD富衛保險呈獻 MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》將會延期舉行。

各位持有音樂會門票的觀眾請保留完整門票，我們會盡快於MOOV社交平台公布音樂會後續安排事宜。

如有任何查詢，可於辦公時間內透過MOOV Facebook專頁或電郵至moovcs@moov-music.com與我們聯絡。

----------------------

祝大家在颱風下平安
預約好重遊舊地🫂

@fwd_hk @dearjaneofficial @c_allstar @dearjanehowie @dearjanejackal @dearjanenice @dearjanetim @callstarcf @on_callstar @king_c_allstar @jaseforreal @warnermusichk @mediaasiamusic

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Chill Club】與MIRROR＋ERROR角逐年度組合　On仔獲後輩拉票：變C AllStar造勢大會
15:55 2022/03/24
【Chill Club】與MIRROR＋ERROR角逐年度組合　On仔獲後輩拉票：變C AllStar造勢大會
Dear Jane中環海濱獻唱「唔夠喉」　透露正籌備演唱會
11:40 2022/06/04
Dear Jane中環海濱獻唱「唔夠喉」　透露正籌備演唱會
【MOOV LIVE】DEAR JANE+C ALLSTAR首度合作　8子約定樂迷8月開限定騷
18:00 2022/06/21
【MOOV LIVE】DEAR JANE+C ALLSTAR首度合作　8子約定樂迷8月開限定騷

你可能感興趣

【Chill Club】與MIRROR＋ERROR角逐年度組合　On仔獲後輩拉票：變C AllStar造勢大會
15:55 2022/03/24
【Chill Club】與MIRROR＋ERROR角逐年度組合　On仔獲後輩拉票：變C AllStar造勢大會
Dear Jane中環海濱獻唱「唔夠喉」　透露正籌備演唱會
11:40 2022/06/04
Dear Jane中環海濱獻唱「唔夠喉」　透露正籌備演唱會
【MOOV LIVE】DEAR JANE+C ALLSTAR首度合作　8子約定樂迷8月開限定騷
18:00 2022/06/21
【MOOV LIVE】DEAR JANE+C ALLSTAR首度合作　8子約定樂迷8月開限定騷
演唱會 演唱會 音樂會 歌手 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業 C AllStar Dear Jane

最高瀏覽

【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險
16:54 2022/08/23
【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險
【癌症殺手】男士每星期食2杯乳酪　美國研究揭患腸癌風險降20%
12:26 2022/08/23
【癌症殺手】男士每星期食2杯乳酪　美國研究揭患腸癌風險降20%
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光
19:39 2022/08/23
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋太太豪買玩具　三個工人幫手開箱豪宅曝光