【超市大搜查】颱風下必備罐頭午餐肉 16款午餐肉脂肪+鈉含量大比拼

颱風「馬鞍」來襲，三號強風信號在今午12時40分發出，天文台會考慮在晚上改發八號烈風或暴風信號。午餐肉是不少人颱風下必備罐頭午餐肉，不過大部分午餐肉的脂肪、鈉、熱量都較高，到底有沒有比較健康的選擇？註冊營養師葉沃暉Roy Ip曾比較市面16款午餐肉，並推薦其中5款較健康之選！

葉沃暉比較了市面上16款午餐肉的脂肪、飽和脂肪、蛋白質和鈉含量。

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他表示，16款午餐肉中，古龍食品的午餐肉飽和脂肪含量最高（11g/100g），其次是OmniPork的新餐肉（10.8g/100g）。

飽和脂肪主要來源是動物脂肪，而植物性的脂肪則包括椰子油和棕櫚油，兩者同樣會讓血液的黏稠度上升。飽和脂肪能使血液更易凝結，能引致心臟血管疾病、高血壓、中風和血管硬化等問題，亦令血液的膽固醇上升。

鈉含量方面，每日鈉質建議攝取量上限為2,000mg。16款午餐肉中，三祖牌和SPAM午餐肉每100g（約兩片）就已超過1,000mg鈉，是每天建議攝取量的一半！當中熱量最高的品牌是SPAM，每100g便已317卡。

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他建議，選購午餐肉時要留意營養標籤，選擇較高蛋白質、較低總脂肪、較低飽和脂肪和較低鈉質的品牌。

以下推薦5款相對較健康的午餐肉：

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責任編輯：羅嘉欣