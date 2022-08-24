【夏日推薦】突破5,000倍保水力　實測超人氣面膜爆水之謎

天氣持續酷熱，皮膚頻頻出油，實質是缺水所致，想快速為肌膚補水，簡便易用的片裝保濕面膜絕對懶人急救恩物。去年獲「台灣精品獎」的Natural Beauty r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜，在網絡上人氣極高，究竟這款號稱「激潤爆水」、「一敷有感」的面膜如何發揮瞬間補水兼長效保濕功能﹖原來秘密在於一種有補水天王之稱的天然保濕因子——聚麩胺酸 r-PGA。



爆水鎖水的秘密！植物性膠原蛋白聚麩胺酸r-PGA



以往說到保濕成分，大眾熟悉的首推玻尿酸，不過近年在美容界出現保濕新貴聚麩胺酸r-PGA。這組「密碼」其實是一種萃取自納豆的添加植物性膠原蛋白，具有高度保濕效能，每單位聚水能力達1:5000，突破傳統玻尿酸的10倍保水力！除此以外，聚麩胺酸r-PGA更有提高皮膚天然保濕因子（NMF）的功效，能直達肌底快速滲透，讓肌膚從內而外水潤嫩滑。Natural Beauty r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜同時採用聚麩胺酸r-PGA及玻尿酸，兩大補水王牌攜手發揮保濕力，功效自然加倍提升。

▲ Natural Beauty 自然美r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜蘊含超強植物性保濕成分，長效清爽補水，同時溫和親膚。

保養神助攻！超傳導植物纖維硅藻泥



爆水面膜的另一主要成分是超傳導植物纖維硅藻泥，這種蘊含海洋純淨礦物質的硅藻泥，質地輕柔，純淨無污染，具有極強物理吸附與離子交換性能。每片4D立體蜂巢超氣墊面膜布均加入載液力強、敷貼性高的硅藻泥，令傳導力升級，快速紓緩、補水、修護，輕鬆解決夏日肌膚多油缺水的問題。



天然護養法！植物精華萃取穩定不安定肌



台灣護膚品特別著重天然護養成分，Natural Beauty亦不例外，爆水面膜特別加入小黃瓜萃取，含維生素C、胺基酸、酵素與多種礦物質，有助紓緩保濕，柔軟肌膚；洋甘菊含有黃酮素、紅沒藥醇、天藍羥等有效成分，能協同紓緩、鎮靜、止痛，有效安撫肌膚，容易泛紅的過敏性不安定肌亦適用。



20分鐘實測！急救效果超預期



一日戶外工作後，皮膚顯得暗沉粗糙，呈現缺水狀態。晚上潔膚後敷上爆水面膜，首先感到一陣清涼紓緩感，隨後10分鐘逐漸感受到精華液滲透至肌膚底層。靜待約20分鐘後取下面膜，補水效果即時可見，不但油光消失，原有的細紋亦不再顯眼。此時將臉上剩餘的精華液輕輕拍打至完全吸收，膚色明顯變得均勻亮白，飽滿之餘有種潤澤感，還有最重要的是清爽不黏膩，睡前敷也不怕黏黏膩膩的精華液沾到枕頭被鋪！難怪Natural Beauty r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜在Strawberrynet擁有超高人氣，長期盤據熱銷面膜排行榜，想在炎炎夏日急救乾燥肌，絕對值得一試！

▲ 夏日陽光猛烈，日間做足防曬措施亦要定期進行護理，每星期兩次使用保濕面膜，輕鬆為肌膚補水鎖水。

(特約)