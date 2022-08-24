【一路瞳行】惠英紅患乾眼症為角色冒險戴Con　吳岱融首演失明人士飾吳千語父親

縱橫影壇數十年的影后惠英紅在改編自真人真事的電影《一路瞳行》中首度飾演失明人士，電影以新晉導演朱鳳嫻（Judy）的原生家庭故事及成長經歷為藍本，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。

紅姐與吳岱融為失明夫妻，養育視力健全的女兒吳千語，在早前的優先場均口碑載道，今日電影公司發放第一條製作特輯，講出紅姐和吳岱融如何拍攝出盲人的狀態，神似度讓導演Judy讚嘆不已。

最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪

Judy的父母屬於兩種不同失明狀況，母親是眼睛變白、神經線壞了控制不到眼珠怎樣郁動，而父親則是神經線萎縮，睜不開眼睛。紅姐為了演好失明母親角色，在造型及事前準備都非常認真，除了素顏上陣、染白頭髮外，本身有乾眼症的紅姐更破例主動要求配戴特技隱形眼鏡，令眼睛變白，在外觀上更貼近失明人士。

紅姐說：「過去幾十年拍戲都未試過戴隱形眼鏡，因為有一定危險性，但作為一個演員有時候也要犧牲試一試。」雖然戴隱形眼鏡有時會刮到眼睛變紅，但紅姐也毫無怨言，表示：「我一直滴著類固醇藥水，希望能支橕完這段時間。」

此外，在拍攝現場上，不時見到紅姐在roll機前於眼睛前方舉起手指像對焦一樣，紅姐解釋做資料搜集時知道有些視障人士因為從小到大都失明，所以不懂得去控制肌肉，導致眼睛「飄」得相當厲害，因此在開拍前一直訓練自己，令眼睛受控，說：「你會見到我一隻眼是斜視，同時又要有表情，這些表情不能影響我表達的情緒，所以這是唯一一套戲我每一組鏡頭都看回放。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

吳岱融同樣是首次飾演失明人士，在演繹上與紅姐有所不同，以睜不開眼睛方式來演，吳岱融透露拍攝前曾經到盲人按摩店取經，留意對方的細節，覺得失明人士在觸摸物件上十分純熟，並不是想像中的慌忙，所以在拍攝時特別加入這細節。



至於千語首度與兩位前輩做對手戲亦獲益良多，除了覺得造型神似外，紅姐的對白更帶動自己入戲，千語說：「我和紅姐有幾場吵架戲，紅姐講對白好能夠擊中我難過、傷心的一個點，所以場戲比我想像中激動好多；而戲中爸爸岱融哥就是和事佬角色，所以我和爸爸的戲是比較開心，多一些溫馨鏡頭。」

Judy與父母相處多年已經非常熟悉失明人士的生活細節，大讚紅姐捨易取難用一個較難的方式去演繹，說話時很多面部表情都演得非常傳神，而岱融哥就演繹到想睜大雙眼但睜不大開的感覺，因此非常感謝每一位演員。

電影《一路瞳行》由伍健雄及黃子桓監製、朱鳳嫻編劇及導演、並由惠英紅、吳岱融、吳千語、楊天宇、陳貝兒主演，於9月15日全港上映。

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408