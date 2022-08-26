肌肉酸痛要用消炎止痛貼？ 藥劑師教路3大選購要點

周身肌肉酸痛是常見的都市病，多出現於肩頸、腰、膝蓋等位置，很多人都會用消炎止痛貼紓緩痛楚，但市面上止痛貼的種類繁多，大致分為有藥性和無藥性，效力各有差異，在購買時有甚麼地方需要注意？這次邀請到註冊藥劑師龐愛蘭教大家挑選消炎止痛貼3大貼士。



消炎止痛貼分兩大類 功效大不同



香港人經常長時間低頭使用手機，加上少注意平日的坐姿及站姿，容易出現肌肉酸痛、肩頸痛、腰背痛等勞損問題。另外，運動前後容易因受傷而出現痛症，尤其劇烈運動後所感到的肌肉酸痛。龐愛蘭表示對於一般肌肉疼痛、發炎、發熱、紅腫、甚至關節痛、扭傷、瘀傷等，消炎止痛貼都可以有效減輕症狀。而市面上的止痛貼分為無藥性和有藥性兩種，前者主要利用發熱改善血液循環，只能短暫舒緩痛處；而後者含藥物成分，可經皮膚滲入血管，發揮藥效，紓緩疼痛的效果更強和持久。



選購消炎止痛貼3大要點



龐愛蘭指出，購買有藥性的消炎止痛貼時，要特別注意3大要點。

查看成分︰ 水楊酸酯是一種常見於止痛貼的成分，幫助消炎止痛、紓緩肌肉、關節的疼痛及發炎。而山金車酊是另一種有效消炎止痛的草本成分，屬於菊科類植物，在歐洲已被廣泛使用多年，其草本成分可以抑制炎症及痛症因子，達到有效迅速消炎及止痛效果，同時幫助促進組織癒合，讓肌肉復原。

水楊酸酯是一種常見於止痛貼的成分，幫助消炎止痛、紓緩肌肉、關節的疼痛及發炎。而山金車酊是另一種有效消炎止痛的草本成分，屬於菊科類植物，在歐洲已被廣泛使用多年，其草本成分可以抑制炎症及痛症因子，達到有效迅速消炎及止痛效果，同時幫助促進組織癒合，讓肌肉復原。 驗明標籤︰ 購買時應驗明消炎止痛貼的藥物標籤上，是否印有香港衞生署註冊編號，以確保產品受法例監管，品質優良、有效及安全。

購買時應驗明消炎止痛貼的藥物標籤上，是否印有香港衞生署註冊編號，以確保產品受法例監管，品質優良、有效及安全。 留意使用指引︰皮膚容易敏感人士，建議使用凍貼，同時選擇易撕易貼、透氣度高、不容易致敏的止痛貼。如使用熱貼，要特別注意使用時間，以免長時間使用引致灼傷或敏感。

一圖看清消炎止痛凍貼成分比較



就龐愛蘭所言，我們揀選3款市面上熱門的消炎止痛凍貼作比較，從圖表顯示，凍貼F比其餘2款凍貼多了山金車酊成分，能提升消炎止痛的效能，兼可促進組織癒合，讓肌肉復原。而且無膏藥味，以大比數勝出。

幸福消炎止痛貼 特有山金車酊 有效消炎止痛



最有效消炎止痛的凍貼F是幸福醫藥的幸福消炎止痛貼，他特有1% V/W山金車酊草本成分，更提供2%W/W水楊酸酯，含量比其他止痛貼為高。另含1%W/W薄荷油，輕輕一貼，就可達到消炎止痛、冰涼紓緩的效果，更可促進組織癒合，加速肌肉復原，加上不含樟腦成分，氣味清新，並無難聞藥味，即使平日上班也可使用。

日本製安全可靠 易撕易貼零敏感



幸福消炎止痛貼在日本製造，其設計榮獲日本技術大賞，超薄設計配以貼身剪栽，黏力持久更易撕易貼，即使重複黏貼也不會黏作一團，亦不會刺激皮膚造成敏感或脫掉毛髮，連懷孕及授乳的婦女都可安心使用。幸福消炎止痛貼亦為香港衞生署註冊的產品，無論是品質、成分、效用都一致獲得安全認可，是你紓緩肌肉及關節疼痛的最佳選擇。



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(特約)