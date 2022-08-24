【山頂纜車】新一代纜車週六投入服務　票價加近7成

▲ 新一代纜車週六投入服務，票價加近7成（陳永康攝）

山頂纜車完成升級工程，第六代纜車週六起投入服務。新纜車載客量增至210人，並設下山前向座位，同時亦加闊兩側玻璃車窗和設透明天窗。經翻新的中環纜車總站候車區增至可容納1300人，候車時間可縮逾7成，並新設5大體驗打卡位。不過，纜車票價加近7成，山頂纜車有限公司總經理曾瑛美指，加價主要因疫情令翻新工程成本上漲，但相信遊客會認為值回票價，亦會推優惠吸本地客，料重開頭幾天均可吸引約1.1萬乘客。

第六代山頂纜車車身為標誌性綠色，載客量大幅增至210人，最大特色是設22個下山前向座位，易暈車浪者可以選擇，車內同時有設透明天窗及增加車窗寬度，乘客可飽覽沿途景色及天際線。另纜車地板採用波浪地板，並增設輪椅及嬰兒車車位，提高安全性及舒適度。

另中環總站翻新後候車室可容納多達1300人，可將候車時間縮短逾7成，另新設5大體驗區，包括總站入口的流水瀑布，轉為10米的「無限之眼」雕塑，站內也展出第二代纜車的動力系統和第一代纜車模型等，等車期間可觀賞及打卡。

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山頂纜車成人來回票價加由52元至88元，成人單程票亦由37元，加價至62元，加幅近7成，不過開幕首兩個月會有港人優惠，來回票價66元。曾瑛美解釋，上調票價考慮各種因素，除營運成本上漲，希望保持營運的持續性外，疫情令翻新成本大漲亦是主因，她指疫情導致纜車系統及裝修物資等供應延誤，工程需延長且價格上升，讓由原本預計的耗資6.8億的翻新增至近8億。不過，她表示，升級後遊客可有更多新體驗，相信他們會認為物有所指，亦可吸引本地客。

被問到能否確保未來5年不加價，曾瑛美僅稱，要再觀察整體經濟環境和旅遊業復甦情況再決定，但提到會適時推出不同優惠吸引本地客。曾瑛美也表示，第五代纜車告別活動吸引約1.1萬乘客乘搭，有信心重開首幾天也可吸引相若數量的乘客。

至於新一代纜車的預計壽命，曾瑛美稱30多年也不成問題，關鍵在於如何維修保養，故短期內不會再換車。

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記者：鄧凱文