【港府委任】林大輝續任港台顧問委員會主席 9月1日生效
政治 15:50 2022/08/26
港府再度委任林大輝為香港電台顧問委員會主席，另有9位現任成員續任，新成員則有3位。新一屆顧問委員會任期2年，由下月1日起生效。
商務及經濟發展局局長丘應樺感謝林大輝和9名現任成員再次接受委任，繼續為顧問委員會服務，形容他們向廣播處長提供不少寶貴意見，協助香港電台履行《香港電台約章》訂明的公共目的和使命。他又歡迎新成員加入，認為憑藉他們的專業知識和豐富的社會經驗，將有助推展顧問委員會的工作。
顧問委員會成員名單如下：
非官方成員：
林大輝（主席）
周雪鳳
趙應春
蔡德昇
蔡少綿
馮應謙
徐海山
羅乃萱
冼漢廸
蘇紹聰
狄志遠
黃靜虹
胡小玲
當然成員：
廣播處長
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責任編輯：林曉君