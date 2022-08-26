【港府委任】林大輝續任港台顧問委員會主席　9月1日生效

▲ 林大輝。（資料圖片）

港府再度委任林大輝為香港電台顧問委員會主席，另有9位現任成員續任，新成員則有3位。新一屆顧問委員會任期2年，由下月1日起生效。

商務及經濟發展局局長丘應樺感謝林大輝和9名現任成員再次接受委任，繼續為顧問委員會服務，形容他們向廣播處長提供不少寶貴意見，協助香港電台履行《香港電台約章》訂明的公共目的和使命。他又歡迎新成員加入，認為憑藉他們的專業知識和豐富的社會經驗，將有助推展顧問委員會的工作。

顧問委員會成員名單如下：



非官方成員：



林大輝（主席）

周雪鳳

趙應春

蔡德昇

蔡少綿

馮應謙

徐海山

羅乃萱

冼漢廸

蘇紹聰

狄志遠

黃靜虹

胡小玲



當然成員：



廣播處長

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責任編輯：林曉君