市場首隻獲獨立第三方專業認證綠色短期儲蓄保險　計劃回報及綠色元素大解構 

環保及可持續發展近年成為一股風潮，想將綠色理念融入日常生活並非難事，每個人都可以在生活上作出小改變去實踐，例如落實廢物回收、走塑、理性消費等，但有否想過可以將資金投放於綠色金融產品，建立綠色理財習慣及價值觀呢？



綠色投資近年漸成主流，現在買保險亦可將ESG因素納入考慮，所支付的保費可透過保險公司投放於綠色項目，可以為環境及社會出一分力之餘，亦有不俗的投資回報。以新推出的中銀人壽綠色網上儲蓄保險計劃為例，美元保單3年期滿時可享高達3%¹年度化保證回報率之外，入場門檻更低至美元375或人民幣3,000。



逾半保費投放ESG項目 獲第三方專業認證



所募集之保費將投放於不同的投資項目，並採取正面篩選等策略主動選取合適的環境、社會及管治（ESG）投資機會如可持續發展類基金等，而超過半數的保費將投資於符合國際資本市場頒布的《綠色債券原則》要求的綠色債券或其他可持續發展類債券。另外，保險公司會定期檢視計劃的投資組合，避免投資包含對環境、社會有害的排除類別，如煙草、軍火及採礦及採石等。



不過，市場上標榜為「綠色」或ESG的金融產品眾多，如果獲得第三方的專業認證，對投保人來說就更具信心。中銀人壽綠色網上儲蓄保險計劃正是全港首項獲獨立第三方專業認證的綠色短期儲蓄保險計劃³，由安永會計師事務所（Ernst & Young）按《綠色保險框架》進行發行前認證，並發出認證報告。



3年期保證回報率達3%¹ 每年派發保證可支取現金



回到儲蓄保險計劃本身賣點，現時在本港銀行定期存款年利率低企、環球市況波動下，提供穩定回報的短期儲蓄保險有一定吸引力，其中保單年期3年的產品甚受歡迎，因可發揮穩健財富增值作用，同時保有一定資金流動性。



中銀人壽綠色網上儲蓄保險計劃的入場門檻靈活，可低至一次性繳付3,000人民幣或375美元，期滿時年度化保證回報率可達3.00%（已包括保費折扣之美元保單）或2.75%（人民幣保單）。除保證回報外，計劃同時提供人壽保障，若受保人不幸身故，其受益人亦可以獲得支援。

假設受保人為30歲男性，採用一筆過方式繳付1,000,000人民幣保費，3年後期滿，可享2.75%年度化保證回報率，而計劃的保證可支取現金有兩種提取方式供選擇。

註：以上說明例子的金額數值已調整為整數及僅供說明之用，有關實際數值，請參閱保單文件。期滿時年度化保證回報率取決於您所選擇的保單貨幣。上述所示之年度化保證回報率修訂至小數點後兩個位。說明例子內的數值並不包括徵費及保費折扣（如有）。



經手機銀行投保 享期間限定禮遇

此外，為實踐環保原則，減少紙張的耗用量，綠色網上儲蓄保險計劃為手機限定，經由中銀香港手機銀行App進行，由申請、報價至繳款均可全程網上完成，推廣期內投保更有機會獲雙重禮遇⁴：



快閃優惠⁴：輸入優惠代碼GT3，有機會獲美元保單之保費折扣優惠，期滿時年度化保證回報率達3%¹。

迎新禮品⁴：由即日起至2022年10月31日，成功投保有機會獲贈有機無土種植新體驗套裝一份。

立即登入中銀香港手機銀行投保



詳情：https://www.bochk.com/tc/insurance/rmbinsurance/iGreen.html



1 – 期滿時年度化保證回報率取決於您所選擇的保單貨幣。上述所示美元保單之年度化保證回報率修訂至整數，並已包括美元保單之保費折扣。

2 - 有關《綠色債券原則》，詳情請參閱https://www.icmagroup.org

3 - 截至2022年8月7日，比較香港人壽市場同類主要短期儲蓄計劃（短期是指供款期及保障期為3-5年內）所得出之結果。安永會計師事務所（Ernst & Young）作為專業認證機構對中銀人壽的綠色保險產品系列進行發行前認證，並出具認證報告(詳情請參閱中銀人壽之有關產品網頁 https://www.boclife.com.hk/tc/product/boc-life-igreen-savings-insurance-plan.html)。

4 -上述快閃優惠及迎新禮品須受條款及細則所約束，詳情請參閱產品小冊子及其附頁。迎新禮品數量有限，送完即止。



(特約)