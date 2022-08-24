【食用安全】HiPP喜寶指疑受污染蘋果汁限於波蘭出售　本港同批次產品無問題

▲ （HiPP 喜寶fb）

食物環境衞生署食物安全中心昨日（23日）呼籲市民不要飲用一款匈牙利進口的嬰兒蘋果汁，因為有關產品可能受細小磁性碎片污染。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

HiPP喜寶回應，指食安中心提到的有機蘋果汁產品，所屬批次LA98967，經向廠方查證，證實受影響產品只限於波蘭市場出售；而其他地區包括香港，發售的同批次產品，並無受影響，品質並無問題。HiPP喜寶表示，為謹慎起見，已遵從食安中心指示，聯絡商戶更換，顧客可聯絡HiPP喜寶安排更換或退款。

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責任編輯：余思嵐