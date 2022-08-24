【夾公仔機】夾公仔機毋須領娛樂場所牌照　律政司提上訴高院裁定不受條例規管

▲ 夾公仔機毋須領娛樂場所牌照，律政司提上訴高院裁定不受條例規管。（資料圖片）

旺角信和中心兩間放置「夾公仔機」店舖，早前被控無牌經營，違反《公眾娛樂場所條例》，案件經於2021年初經審訊後，裁判官裁定店舖毋須領取公眾娛樂場所牌照，故毋須受當時的防疫令規限而停業。律政司早前向高等法院以案件呈述形式提出上訴，法官今(24日)頒下判詞，裁定夾公仔機不符《公眾娛樂場所條例》中「娛樂」定義，故不受條例規管。

肇事兩店舖位於旺角信和中心，各舖約為400平方呎，每舖設置18及14部夾公仔機。食環署人員於2020年1月巡查時，發現兩店未有依《公眾娛樂場所條例》領牌，遂作出檢控，經審訊後經營公司被裁定無罪。原審裁判官考慮到「夾公仔機」性質時，認為猶如售賣，與扭蛋機性質相符，不認為屬娛樂裝置，故裁定毋須領取牌照。

律政司早前指，根據《機動遊戲機(安全)條例》，「夾公仔機」屬為遊樂而設的機械裝置，玩家購買代幣後「夾公仔」，但不一定會夾中任何心儀公仔。律政司一方續指，惟過程中會感到歡愉及刺激，亦有旁觀者參與，因此會惹來人群聚集，基於公眾利益，因而跌入範疇，須領取有關牌照。

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記者：梁錦麟