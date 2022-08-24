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【打風交通】新渡輪宣布橫水渡航線提早開尾班船　改掛八號風球後將全面停航【不斷更新】

社會 16:11 2022/08/24

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馬鞍續漸迫近，有商場就為大門玻璃貼上膠紙作防護。（陳靜儀攝）

強烈熱帶風暴馬鞍吹襲本港，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。公共交通工具陸續設整服務，應對狂風大驟雨。

【16：00】

新渡輪宣布，受強烈熱帶風暴馬鞍的影響，新渡輪橫水渡航線尾班船須提早開出橫水渡最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為下午6時15分。

同時，新渡輪或需在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。新渡輪呼籲市民，尤其離島居民，密切留意最新天氣消息及有關渡輪服務安排的傳媒報導，以免因渡輪停航而引致不便，而復航安排將會另行通知。

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記者：TOPick港聞組

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