【打風交通】新渡輪宣布橫水渡航線提早開尾班船　改掛八號風球後將全面停航【不斷更新】

▲ 馬鞍續漸迫近，有商場就為大門玻璃貼上膠紙作防護。（陳靜儀攝）

強烈熱帶風暴馬鞍吹襲本港，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。公共交通工具陸續設整服務，應對狂風大驟雨。

【16：00】

新渡輪宣布，受強烈熱帶風暴馬鞍的影響，新渡輪橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為下午6時15分。

同時，新渡輪或需在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。新渡輪呼籲市民，尤其離島居民，密切留意最新天氣消息及有關渡輪服務安排的傳媒報導，以免因渡輪停航而引致不便，而復航安排將會另行通知。

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記者：TOPick港聞組