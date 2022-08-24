【打風交通】港珠澳大橋穿梭巴士7時起暫停服務　城巴新巴各條路線維持正常運作【不斷更新】

▲ 馬鞍續漸迫近，有商場就為大門玻璃貼上膠紙作防護。（陳靜儀攝）

強烈熱帶風暴馬鞍吹襲本港，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。公共交通工具陸續設整服務，應對狂風大驟雨。

【18：25】

港珠澳大橋穿梭巴士表示，受颱風「馬鞍」影響，港珠澳大橋穿梭巴士決定從傍晚7時起暫停營運服務，恢復時間另行通知。

因颱風停運未能按時乘車的旅客，若當天所乘班次不能及時恢復營運，公司將免費辦理退票手續。

【17：58】

港九小輪中環往榕樹灣、坪洲的航線，尾班船將於晚上8時30分開出。

【16：51】

天文台宣佈考慮在下午6時至9時之間，發出八號烈風或暴風信號。城巴新巴各條路線維持正常運作，並會按實際情況加強服務方便市民下班。

【16：51】

現時三號強風信號生效，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會逐步加密至繁忙時間班次

各綫班次

荃灣綫 2 分鐘一班車

觀塘綫 2 分鐘一班車

港島綫 2 分鐘一班車

南港島綫 3 分鐘一班車

將軍澳綫

北角至寶琳 2.5 – 4 分鐘一班車

北角至康城 6.5 分鐘一班車

東涌綫

香港至青衣 3 – 4 分鐘一班車

香港至東涌6 – 8 分鐘一班車

迪士尼綫 5 分鐘一班車

機場快綫 15 分鐘一班車

東鐵綫

金鐘至上水 3 – 4 分鐘一班車

屯馬綫 3 分鐘一班車

輕鐵 5 – 20 分鐘一班車

港鐵巴士 5 – 15 分鐘一班車

【16：00】

新渡輪宣布，受強烈熱帶風暴馬鞍的影響，新渡輪橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為下午6時15分。

同時，新渡輪或需在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。新渡輪呼籲市民，尤其離島居民，密切留意最新天氣消息及有關渡輪服務安排的傳媒報導，以免因渡輪停航而引致不便，而復航安排將會另行通知。

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記者：TOPick港聞組