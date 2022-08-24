【打風交通】港鐵列車及輕鐵將加密班次 城巴新巴各條路線維持正常運作【不斷更新】
強烈熱帶風暴馬鞍吹襲本港，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。公共交通工具陸續設整服務，應對狂風大驟雨。
【16：51】
天文台宣佈考慮在下午6時至9時之間，發出八號烈風或暴風信號。城巴新巴各條路線維持正常運作，並會按實際情況加強服務方便市民下班。
【16：51】
現時三號強風信號生效，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會逐步加密至繁忙時間班次
各綫班次
- 荃灣綫 2 分鐘一班車
- 觀塘綫 2 分鐘一班車
- 港島綫 2 分鐘一班車
- 南港島綫 3 分鐘一班車
將軍澳綫
- 北角至寶琳 2.5 – 4 分鐘一班車
- 北角至康城 6.5 分鐘一班車
東涌綫
- 香港至青衣 3 – 4 分鐘一班車
- 香港至東涌6 – 8 分鐘一班車
- 迪士尼綫 5 分鐘一班車
- 機場快綫 15 分鐘一班車
東鐵綫
- 金鐘至上水 3 – 4 分鐘一班車
- 屯馬綫 3 分鐘一班車
- 輕鐵 5 – 20 分鐘一班車
- 港鐵巴士 5 – 15 分鐘一班車
【16：00】
新渡輪宣布，受強烈熱帶風暴馬鞍的影響，新渡輪橫水渡航線尾班船須提早開出，橫水渡最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為下午6時15分。
同時，新渡輪或需在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。新渡輪呼籲市民，尤其離島居民，密切留意最新天氣消息及有關渡輪服務安排的傳媒報導，以免因渡輪停航而引致不便，而復航安排將會另行通知。
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記者：TOPick港聞組