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【打風交通】8號風球下港鐵維持繁忙時間班次　九巴及龍運日間路線服務仍維持服務【不斷更新】

社會 19:48 2022/08/24

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馬鞍續漸迫近，有商場就為大門玻璃貼上膠紙作防護。（陳靜儀攝）

強烈熱帶風暴馬鞍吹襲本港，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。公共交通工具陸續設整服務，應對狂風大驟雨。

【19:40】

九巴及龍運日間路線服務仍然會維持服務，直至另行通知。

【19:35】

天文台已改發八號烈風或暴風信號，港鐵列車、輕鐵及港鐵巴士服務現時維持繁忙時間班次，各綫班次如下：

各綫班次

  • 荃灣綫  2  分鐘一班車
  • 觀塘綫  2  分鐘一班車
  • 港島綫  2  分鐘一班車
  • 南港島綫 3  分鐘一班車
  • 迪士尼綫 5  分鐘一班車
  • 機場快綫 15 分鐘一班車
  • 屯馬綫 3 分鐘一班車

將軍澳綫

  • 北角至寶琳 2.5 – 4 分鐘一班車
  • 北角至康城 6.5 分鐘一班車

東涌綫  

  • 香港至青衣 3 – 4  分鐘一班車
  • 香港至東涌6 – 8  分鐘一班車

東鐵綫

  • 金鐘至上水 3 – 4 分鐘一班車

輕鐵 5 – 20  分鐘一班車

港鐵巴士 5 – 15 分鐘一班車（港鐵巴士服務會在八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停）

【18：25】

港珠澳大橋穿梭巴士表示，受颱風「馬鞍」影響，港珠澳大橋穿梭巴士決定從傍晚7時起暫停營運服務，恢復時間另行通知。

因颱風停運未能按時乘車的旅客，若當天所乘班次不能及時恢復營運，公司將免費辦理退票手續。

【17：58】

港九小輪中環往榕樹灣、坪洲的航線，尾班船將於晚上8時30分開出。

【16：51】

天文台宣佈考慮在下午6時至9時之間，發出八號烈風或暴風信號。城巴新巴各條路線維持正常運作，並會按實際情況加強服務方便市民下班。

【16：51】

現時三號強風信號生效，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會逐步加密至繁忙時間班次

各綫班次

  • 荃灣綫  2  分鐘一班車
  • 觀塘綫  2  分鐘一班車
  • 港島綫  2  分鐘一班車
  • 南港島綫 3  分鐘一班車

將軍澳綫

  • 北角至寶琳 2.5 – 4 分鐘一班車
  • 北角至康城 6.5 分鐘一班車

東涌綫  

  • 香港至青衣 3 – 4  分鐘一班車
  • 香港至東涌6 – 8  分鐘一班車
  • 迪士尼綫 5  分鐘一班車
  • 機場快綫 15  分鐘一班車

東鐵綫

  • 金鐘至上水 3 – 4 分鐘一班車
  • 屯馬綫 3  分鐘一班車
  • 輕鐵 5 – 20  分鐘一班車
  • 港鐵巴士 5 – 15 分鐘一班車

【16：00】

新渡輪宣布，受強烈熱帶風暴馬鞍的影響，新渡輪橫水渡航線尾班船須提早開出橫水渡最後開出的航班為梅窩開往長洲，開出時間為下午6時15分。

同時，新渡輪或需在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。新渡輪呼籲市民，尤其離島居民，密切留意最新天氣消息及有關渡輪服務安排的傳媒報導，以免因渡輪停航而引致不便，而復航安排將會另行通知。

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記者：TOPick港聞組

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