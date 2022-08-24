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【教師流失】家政科教師需求殷切　教大擬增辦新課程填補教師空缺

社會 16:11 2022/08/24

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教大學術及首席副校長李子建（右2）及家校會主席方奕展（中）等人出席研討會。（教大提供圖片）

港人移民潮下中小學多個科目教師流失尤其嚴重，教育大學學術及首席副校長李子建透露，知悉學界在聘請家政科教師出現困難，教大正籌備開辦主修家政科的學位教師教育文憑課程，以填補專科教師的空缺，並於明年增辦「家政／科技與生活科的教與學」教師專業進修課程，供在職教師報讀。

李子建今日（24日）出席教大「家政與營養健康」研討會致辭時表示，現代人越來越重視健康，關注食物營養和配搭，家政科教師亦需加強裝備自己，與時並進，才能配合社會的需求，因此教大將於明年開設「家政／科技與生活科的教與學」教師專業進修課程，供在職教師報讀。他指出，教大一直積極回應社會對專業教師的需求和期望，新課程重點裝備教師認識家政學科最新發展趨勢，應對教學上不同需要。

課程為期10周，內容涵蓋食物與營養、服裝與紡織、家庭研究等主題，並會集中探討家政各個範疇的最新發展和相關教學法。

李子建亦提到，知悉學界在聘請家政科教師出現困難，教大亦正籌備開辦主修家政科的學位教師教育文憑課程，以填補專科教師的空缺。同場的家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展則指，家政科內容和生活息息相關，對學生成長非常重要，欣悉教大有意培訓更多家政科教師， 以配合社會需要。

教大健康與體育學系今日舉辦家政與營養健康研討會，吸引超過100名教育工作者、家長及學生透過網上形式參與，探討學童營養健康問題和家政科的現況及未來發展，由多名跨媒體工作者及營養學家作主題演講，分享設計營養膳食心得，另有多名中、小學教師分享校內推廣健康飲食的經驗。

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責任編輯：馮琪雅

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