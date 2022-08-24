【死亡個案】再多14人染疫後離世　當中5人沒有打針

▲ （陳靜儀攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（24日）出席記者會，交代本港疫情最新發展。

截至今日凌晨零時零分，共有2,183名確診病人留醫治療，當中有328名新增確診病人。新增呈報6名危殆病人及 5名嚴重病人，現時合共有39名危殆及32名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。再增14人離世，年齡介乎 45至97歲，其中只有10人已打3針疫苗，詳情如下：

93歲女，沒有打針，有中風背景，8月18日入伊利沙伯醫院急症室，核酸測試陽性，其後出現尿道炎，病情惡化22日晚過身

87歲男，有腎衰竭病史，打三針，8月17日因胸口痛、嘔吐、喉嚨痛入院，核酸及快測陽性，22日過世

94歲男，打2針，有糖尿病病史，8月16日因咳嗽氣促入院，入院後出現心肌梗塞，因病情惡化22日晚過世

88歲男，沒打針，有慢性呼吸系統疾病，8月21日因氣促入院，X光有肺炎，8月23日早上過身

95歲女，打3針，有糖尿病、高血壓、腦退化病史，8月8日因昏迷不醒、血壓低入院，8月23日早上過身

84歲男，打3針，有高血壓病史，8月21日因在家不清醒及氣促入院，有腦出血，8月23日下午過身

92歲男，院舍院友，打3針，患心房顫動、中風，8月12日因氣促咳嗽入院，其後確診，到急症室求醫時情況嚴重，要聞氧氣，8月23日下午過身

79歲男，打2針，8月9日到指定診所求醫，懷疑患肺炎，同日到伊利沙伯醫院急症室求醫，快測陽性，8月23日下午過身

87歲男，打2針，患心房顫動、高血壓，7月31日因氣促、發燒、咳嗽入院，血液含氧量一直不穩定，8月23日晚過身

餘下5名死者，醫管局相信死因與新冠肺炎關係不大：

45歲女，打2針，末期乳癌病史，22日過世

82歲男，沒打針，有高血壓、肺動脈栓塞病史，8月9日入院，X光有心臟發大，尿道炎、糖尿病及心房顫動，8月23日凌晨心臟休克，搶救無效死亡

84歲男，沒有打針，患慢性氣管病，8月17日因腳無力及撞傷頭而入院，掃描後發現有腦出血，呼吸困難，8月23日過身

93歲女，打2針，患腦中風、腦退化，8月8日因發燒咳嗽入院，8月18及19日快測陰性，CT值大於30，但8月23日昏迷不醒。

97歲男，沒打針，患末期癌症，8月19日因嘔吐鮮血、大便黑色，腸道出血，8月23日下午過身

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記者：陳麗娜