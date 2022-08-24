【溝通技巧】10句讓孩子最傷心的說話　父母衝口而出讓子女蒙上童年陰影

▲ 父母衝口而出的悔氣說話，不但傷透孩子心，還會令孩子蒙上童年陰影。

「生舊叉燒好過生你」，是很多父母衝口而出的悔氣說話，傷透孩子的心。有女大學生日前有感而發，在網上發文討論父母常說的「傷人笑話」，令大批網民感到共鳴。有女網民指媽媽曾形容她是「蝕錢貨」，讓她記足一輩子。

該名台灣女大學生在網上討論區Dcard以「父母說過哪些傷人的玩笑」為題發文，她日前與男友討論不少父母會對小孩開過分的玩笑，例如「你要是再不安靜就xxxxxx」等，雖然能短暫停止小孩吵鬧，但這些說話對孩子日後會有負面影響。她再引述多幾個例子︰

怎麼看到人都不叫！你是啞巴喔？

女大學生指自己有強烈的社交恐懼症，每次看到不認識的親戚只想躲在媽媽背後，但媽媽就會用責備的語氣把她拖出來，讓她覺得是自己不對。

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長輩常說重男輕女的說話

當父母感情出問題時，父母又會逼問她︰「爸爸跟媽媽離婚，你要跟誰？」最後父母也真的離婚了。而重男輕女的問題也極具殺傷力，年紀較大的長輩會說︰「假如你是男生就好了，我們就可以xxxx」，每當她聽到就會翻白眼，「不管我是男是女都不關你事好嗎？」

第5句最常聽到的傷人說話就是︰「再吵我就把你丟在這裏！」尤其逛街或在地鐵上，不時聽到媽媽這樣責罵孩子。女大學生認為，媽媽們不應用威脅方式叫孩子聽話，「感覺小孩從小沉浸在言語暴力中，會在心裡留下陰影……覺得這股歪風真的不能再延續到下一代了。」

網民有共鳴︰被罵垃圾蝕錢貨

帖文引起大批網民共鳴，並提出更多小時候聽過的傷害性說話，例如「我這麼優秀怎麼生出來都是垃圾」、「你的出生是多餘的，不該出生」、「你這個賠錢貨」、「養你還不如養條狗」，還有香港人最熟悉的「生舊叉燒好過生你」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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校長教改善與孩子的溝通技巧

其實父母是孩子的模仿對象，父母需要注意說話用詞和技巧。香港路德會聖腓力堂幼稚園馬文琪校長曾撰文表示，父母與子女溝通時均存在著「命令式」的對話，例如︰「怕什麼」、「不准哭」、「不要吵」、「這有什麼難」、「你能不能乖一點」等。

其實當孩子聽到這些說話，內心會感到不安及難受，覺得自己做錯了事，久而久之便可能影響他們在情緒、意志及承受挫折上的建立及培養。父母與孩子說話時，可嘗試「將心比己」，就會明白聽到以上用詞，自己的內心都不會好受。馬文琪校長建議，家長可嘗試改變說話技巧，並換個語氣及態度，把說話由負面變成正面，由直接指責變成鼓勵。

例如將「怕什麼」說成「不用怕，有爸媽在這裏」、「不准哭」說成「哭完再一起找出處理方法」、「不要吵」說成「請嘗試控制一下情緒」、「這有什麼難」可說成「沒有人一次便能成功的，加油！」、「你能不能乖一點」可說成「我相信你能變得乖一點」等。

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責任編輯︰王明芳