【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】

▲ （陳永康攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（23日）出席疫情記者會。

【16：06】

李立業指，諒解員工亦有個人生活，無可避免要參加聚會時都緊守防疫措施。如入院數字倍增，以第4階段或可勉強處理，以非新冠病床處理新冠病人，及要調動人手。

院舍員工方面，因多長者不外出，多時發現個案都是由員工帶入，院友主要留院舍，手上沒有數字多少個案由員工引起。

【16：00】

李立業指，現時私家醫院提供360張，167名病人在私院，（非新冠）；另有22名確診者在中大醫院留醫。

截至今早9點有20名病人到亞博館接受治療，隨後兩人出院，至今有28人到亞博館，希望傍晚天氣惡劣前可調動多數十名病人。

【16：57】

李表示，該婚禮群組有6名醫生感染，詳情仍在調查中。

張竹君指，疫情升勢仍向上，未知何時見頂及回落，知道港府在研究社交距離措施中，會考慮多方面因素。

【16：40】

今日新增7884宗確診個案，包括7677宗本地個案及207宗輸入個案，另錄14宗離世個案，累計9421宗。

院舍個案方面，有9間老人院和6間殘疾院舍有個案；學校個案方面，有72間學校呈報101宗個案。

在Omicron變種病毒新亞型方面，8月21日個案中，Omicron BA.4或BA.5個案比例升至40.8%，BA.2.12.1則升至8.7%，張竹君形容升勢急速，確診數字亦有上升，不排除是因BA.5個案比例上升，「超過一萬宗唔係冇可能」，可以去至6成以上，因傳染性高，傳播速度快，呼籲市民聚餐小心，如曾與確診者接觸應多做檢測，戴好貼面口罩，勤洗手，現時個案多，故未必每宗追蹤到聚餐情況，只能集中高危地方，呼籲市民合作，要保持警覺多做檢測，一陽性要準確呈報，核酸測試是提供適當電話及個人資料，因有時收到查詢指陽性病人未收到隔離資料，或因資料不當。

【16：30】

李立業表示，多14名患者離世，涉及10男4女，年齡介乎45至97歲，10人未打3劑疫苗，其中5人一針未打，有9人死因料與染疫有關，詳情即看：下一頁

現有2183名病人留醫，當中328人為新增留醫病人，多6人情況危殆，其中3人一針未打、5人情況嚴重；目前共39名病人情況危殆、32名情況嚴重。

在安排病人到私家醫院方面，李立業表示，公院昨已啟動第3階段病床調動，很多非緊急服務會受影響，部分私院很配合，希望更多私院配合，又呼籲病人及家屬都配合，可放心病人會在舒適環境下治療，亦只需付在公院接受治療費用。

李立業表示，幾間公立醫院有醫護確診，8月20日參一場婚宴，幾間公立醫院醫護確診，包括4名廣華醫院婦產科醫生、1名瑪嘉烈醫院內科醫院、1名瑪麗醫院婦產科醫生，暫未有病人列為密切接觸者，及沒有服務受影響，呼籲員工在吷崚疫情下避免聚餐。

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記者：鄧凱文