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【港區國安法】涉串謀勾結外國勢力《蘋果日報》6前高層11.29判刑　黎智英及公司12月開審

社會 16:17 2022/08/24

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首案被告為壹傳媒前行政總裁張劍虹。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英與6名已停刊的《蘋果日報》前高層，連同旗下3間公司，被控串謀勾結外國危害國家安全等罪。根據司法機構網頁顯示，6名擬認罪的前高層，排期於11月29日進行答辯及判刑。至於黎及涉案3間公司，則排期於12月1日開審，預計需時30天，兩案均由3名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理。

首案被告為壹傳媒前行政總裁張劍虹（59歲）、《蘋果日報》前副社長陳沛敏（51歲）、前總編輯羅偉光（47歲）、前執行總編輯林文宗（51歲）、馮偉光（57歲﹐筆名盧峯）及前主筆楊清奇（55歲，筆名李平）。案件已排期於11月29日進行答辯及判刑，預計需時1天。

另案被告為黎智英（73歲），3間涉案公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司。案件排期於12月1日開審，預計於2023年1月19日審結，需時30天。

兩案均由3名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理，3名法官早前已就黎及3間公司一案，處理首次案件管理聆訊。

各被告同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印煽動刊物罪。黎智英另被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全及1項串謀妨礙司法公正罪。控罪日期為2019年4月1日至2021年6月24日。

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記者：林育慧

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