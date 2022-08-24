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【食物安全】美孚新邨爭鮮外帶油甘魚刺身含沙門氏菌　感染或致引致發燒及腸胃不適

社會 16:22 2022/08/24

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美孚食物製造廠油甘魚刺身含沙門氏菌，感染或致引致發燒及腸胃不適。（資料圖片）

食安中心今日（24日）公布，一個油甘魚刺身樣本被檢出含致病原沙門氏菌，中心正跟進事件。

中心發言人指，早前從美孚新邨吉利徑15至21號爭鮮外帶壽司抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，在25克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。中心已知會有關食物製造廠上述不合格化驗結果，並已派員巡查有關處所，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育。中心亦已在有關食物製造廠抽取跟進食物和環境樣本作化驗，樣本全部通過檢測。

發言人表示，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

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記者：黃穎津

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